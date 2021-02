Angustia a médicos residentes falta de insumos y contacto con covid-19

La representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, asegura que no ha habido acercamiento con las autoridades federales. (FOTO CUARTOSCURO)

Debido a la falta de protocolo de atención, de insumos y de equipo, algunos médicos residentes han estado en contacto con pacientes con nuevo coronavirus (Covid-19) y aunque hasta ahora ninguno de ellos presenta síntomas, esta situación preocupa a la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, ya que no se les están garantizando los requerimientos mínimos para hacer su trabajo, lo que los pone en riesgo a ellos y a las personas que están hospitalizadas.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Amparo Vera Cerda, residente de Medicina preventiva del Instituto Nacional de Salud Pública y representante de la Asamblea, explicó que desde el año pasado cuando tuvieron el problema de la falta de pagos se formó una red de comunicación en todo el país.

Desde que inició esta semana comenzaron a recibir mensajes de residentes en los que les indicaban “que no sabían qué hacer con los casos sospechosos, que no estaban contando con las medidas sanitarias pertinentes, que no tenían equipo de protección personal, cubrebocas, gel, alcohol, insumos básicos que se necesitan para atender esta pandemia y ni siquiera es que nosotros lo digamos, sino porque ya hay guías internacionales que nos dicen que se deben tomar estas medidas".

Nuestros compañeros de la especialidad de Medicina Interna del Hospital De Especialidades Belisario Dominguez realizan una denuncia pública ante la carencia de INSUMOS BÁSICOS Y PERSONAL SUFICIENTE para hacer frente a la contingencia sanitaria del COVID-19. #ANMR pic.twitter.com/7HjsSbkYk4 — Asamblea Nacional de Médicos Residentes (@AResidentes) March 21, 2020

Explicó que un protocolo se debe detallar a nivel hospitalario, porque aunque existen lineamientos generales que han sido publicados por la Secretaría de Salud, cada nosocomio debe instaurarlos tomando en cuenta cuánto personal hay, el número de camas y de ventiladores que tienen y estableciendo cuál será la ruta por la que ingresen los pacientes sospechosos.

Hasta ahora, los médicos residentes han tenido que trabajar con lo que tienen, lo que puede ser peligroso para ellos. “Al momento no ha habido contagios; sin embargo, sí hemos recibido informes de residentes que han estado en contacto con pacientes (con Covid-19) sin tener el adecuado equipo de protección personal, aún no presentan síntomas ni nada”.

Explicó que este tipo de situaciones se presentan “sobre todo porque las pruebas (de diagnóstico) tardan de 48 a 72 horas, entonces cuando ya se informa que es positivo es como 'ay, no, ya tuve contacto con él', pero ya pasó un tiempo por así decirlo”.

Vera Cerda señaló que todavía no tienen un número de residentes que se han visto en esta situación, pero que en la Asamblea ya trabajan en documentar estos casos, aunque es una tarea complicada.

Los residentes alzaron la voz el jueves, cuando alertaron que no tienen los recursos materiales necesarios para realizar su trabajo en medio de la pandemia de coronavirus que va en aumento en México y que amenaza con llegar a la fase de dispersión comunitaria en los siguientes días.

La representante de la Asamblea dijo que no ha habido acercamiento con las autoridades federales, pero que los residentes de cada estado han hecho presión en la Dirección y Enseñanza de cada uno de los hospitales para que ya se empiecen a instaurar los protocolos y para exigir que haya los insumos suficientes.

"No había una respuesta de parte de los hospitales y lo habían estado minimizando, por así decirlo, hasta que los residentes dijeron que no podían estar ya en esa situación, la cual ya estaba poniendo en riesgo su salud como recursos humanos que están atendiendo a la población y estaban poniendo en peligro a la población que no iba por casos de coronavirus", expresó.

Vera Cerda destacó que entre miércoles y jueves algunos de sus compañeros les informaron que ya se empezaron a tomar estas medidas en ciertos hospitales, pero persiste la preocupación por la falta de insumos, ya que les dan una mascarilla para todo el día, la cual se tendría que cambiar cada 9 horas por lo menos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Hospital Juárez de México, algunos hospitales en Matamoros y uno en Durango ya informaron el protocolo de atención que implementarán.

Sin embargo, la médico residente del INSP dijo que hay varios ejemplos de hospitales donde persiste el desabasto, como un ISSEMyM en el Estado de México que es de referencia para pacientes con Covid-19 e incluso ya cuenta con un caso sospechoso, pero no se han activado protocolos y sigue recibiendo gente de manera normal.

“En Mérida nos han comentado que no tienen cubrebocas, que ahorita las autoridades de los hospitales les han mencionado que ellos tenían que comprar sus propios cubrebocas y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias algunos de nuestros compañeros nos comentaron que en el caso de la persona que falleció en ciertos aspectos no se cumplieron los protocolos que se debían de protección personal y en el traslado que han tenido que hacer de los pacientes tampoco se ha cumplido".

“En el Instituto Nacional de Nutrición hemos recibido que sí se han establecido protocolos, pero que estos no se han logrado fijar de una manera, puesto que van cambiando, obviamente entendemos que esto es constante cambio dependiendo de cuál es la información que se sigue recabando epidemiológicamente. Ellos nos han mencionado que por lo menos ahorita tienen insumos, pero no muchos", declaró.

Vera Cerda enfatizó que los pacientes son la principal preocupación de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes y que como trabajadores de la salud están conscientes de la responsabilidad que tienes, precisamente por eso solicitan que se les brinde la protección necesaria para que ellos puedan cuidar a la población como es debido.

Señaló que en algunos hospitales ya ha habido protestas de los trabajadores, pero que los residentes no quieren llegar a eso, por lo que esperan tener soluciones pronto. Esta semana en varios centros hospitalarios el personal médico ha expresado su temor a contagios ante la falta de instrucciones claras.

El martes fueron trabajadores del INER, quienes denunciaron falta de protocolos para atender a los pacientes con coronavirus, falta de equipo, de insumos y que en el Instituto sólo funcionan tres de los seis espacios de aislamiento, entre otras deficiencias.

Este viernes, personal del IMSS del Hospital Regional No. 1 se manifestó en Avenida Xola y Gabriel Mancera para exigir material y lineamientos claros para atender a personas contagiadas con Covid-19.