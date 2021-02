Andorra, el paraíso financiero de las cuentas de Juan Collado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga las transferencias que realizaron en los últimos años integrantes de la empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. a cuentas en Andorra, España, Suiza, así como a diferentes países de Europa.

De acuerdo con la averiguación previa FED/SEIDF/UNAICDMX/0000949/2019 que inició la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de la denuncia que presentó Sergio Hugo Bustamante Figueroa por la venta de un inmueble en Querétaro, Juan Ramón Collado Mocelo expresidente del Consejo de Administración de la empresa Libertad Servicios Financieros; José Antonio Rico Rico (ex accionista de Operadora de Inmuebles del Centro S.A de C.V); José Antonio Vargas Hernández (ex apoderado legal de Operadora de Inmuebles del Centro); Roberto Isaac Rodríguez Gálvez (ex presidente del Consejo de Administración Libertad Servicios Financieros S.A de C.V; y Tanía Patricia García Ortega (contadora de Operadora de Inmuebles del Centro), integran una red de lavado de dinero.

“A consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera, queda de manifiesto que las personas incluidas en el presente escrito, desplegaron una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados para tal efecto, tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final” menciona el expediente que integró la FGR.

Según la carpeta de investigación integrada a partir de las declaraciones de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, los recursos ilícitos generados por Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V son enviados a cuentas en el extranjero para evitar que sean detectados el sistema financiero mexicano.

“Dentro de Libertad Servicios Financieros se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, tales como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero, razón por la que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países antes mencionados”.

Sergio Hugo Bustamante Figueroa, también declaró ante el Ministerio Público que el dinero que era blanqueado en Europa, fue utilizado para la compra de inmuebles en el estado de Querétaro, entre ellos Plaza Bulevares.

“José Antonio Rico Rico y el licenciado Jesús Beltrán González me manifestaron verbalmente que realizan transferencias al exterior muy cuantiosas y a diversos bancos en el país de España y de Andorra y en otras partes de Europa a fin de ocultar recursos desde el punto de vista fiscal, el lavar dinero y además enviarlos a paraísos fiscales y con dichos recursos obtenidos fraudulentamente han realizado compras fraudulentas de gran valor como por ejemplo Plaza Bulevares en la Ciudad de Querétaro”.

Ayer, LA SILLA ROTA informó que un escándalo de lavado de dinero ocurrido en marzo de 2015 que involucró a la Banca Privada de d´Andorra (BPA) permitió descubrir 86 millones de euros a nombre del abogado Juan Collado Mocelo, quien hasta la fecha no ha podido acreditar el origen de los recursos.

Se presume que los millonarios recursos habrían sido encomendados por políticos a Collado.

Collado Mocelo fue detenido este martes por la Agencia Criminal de Investigaciones de México acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero a partir de la empresa denominada Libertad Servicios Financieros.

Según relata la revista Proceso, la cuenta de Collado en Andorra se aproxima a los 90 millones de euros. En 2015, en la víspera de la intervención de las cuentas, el Departamento del Tesoro estadunidense a través de la Financial Crime Enforcement Network envió a Andorra un informe en el que la Banca Privada d'Andorra (BPA) fue señalada como una entidad que blanqueaba dinero para el crimen organizado.

JGM