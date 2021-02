Anaya pide a su equipo verificar pensiones de ex Presidentes

El candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, llamó a su equipo técnico a verificar si Andrés Manuel López Obrador, su rival de Morena, dijo la verdad al señalar que los ex Presidentes reciben una pensión de 5 millones de pesos mensuales.

Lee también en La Silla Rota: Meade reta a debate a AMLO y Anaya; Margarita se suma

Durante su conferencia matutina, el panista dijo que cuando tenga la cifra real dará una postura sobre si retira o mantiene las pensiones otorgadas a los ex Mandatarios.

“Yo estoy francamente sorprendido con este dato de que a los ex Presidentes se les estén entregando 5 millones de pesos mensuales. He pedido ya a nuestro equipo técnico que pueda verificar esta información (…) Una vez que tengamos la información verificada vamos a fijar nuestra posición. Me parecería difícil de creer que estén recibiendo esas cantidades de dinero. De ser el caso, pues por supuesto que yo no estaría de acuerdo”, comentó.

Agregó que no es momento de adelantar juicios y esperará a que le presenten dicho análisis.

Propuesta en favor de las mujeres

Por otra parte, el candidato Anaya propuso ocho puntos con los que busca favorecer a las mujeres del país, en respuesta a la violencia que viven, sus bajos salarios y marginación a la que están expuestas.

1.- Legislar la igualdad de salario sin importar género.

2.- Ampliar y diversificar los esquemas de provisión de servicios de cuidado infantil.

3.- Coordinación con sectores productivos, impulsar licencias de paternidad y maternidad.

4.- Impulsar la participación de mujeres en sectores donde están subrepresentadas.

5.- Becas en áreas educativas comúnmente asociadas con hombres.

6.- Impulso de convenios de la OMT para que trabajadores se comprometas de la atención de su familia con horarios flexibles.

7.- Estrategia nacional de prevención del feminicidio con capacitación a policías.

8.- Creación de fiscalía especializada en materia de feminicidios.

lrc