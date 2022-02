Anaya lo hace de nuevo, no acude a audiencia; cerca de convertirse en prófugo

Aunque la FGR no solicitó la orden de captura durante la audiencia, lo pueden hacer en los siguientes días. Foto Twitter

Por quinta ocasión se suspendió la audiencia de imputación de Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México porque no se presentó a la sesión en el Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte.

El Juez calificó de injustificada la inasistencia y dio luz verde para que se pida una orden de aprehensión en su contra. Antes de finalizar la sesión, el juez preguntó a la Fiscalía General de la República (FGR), si solicitaban alguna medida contra Ricardo Anaya (una de ellas, orden de captura), sin embargo, los fiscales se desistieron.

? #VIDEO | Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado de @RicardoAnayaC asegura que son falsas las a acusaciones de Emilio Lozoya contra su cliente https://t.co/58q042XEKR pic.twitter.com/IqYasOvQ7O — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2022

Durante la pasada audiencia Ricardo Anaya fue apercibido por el juez para asistir al Centro de Justicia, de lo contrario se impondría una sanción

Al iniciar la audiencia, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado de Ricardo Anaya, pidió un plazo para justificar el motivo de su inasistencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la petición de la defensa, y argumentó que, de acuerdo con el oficio 062022 emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM), Ricardo Anaya no ha ingresado a territorio nacional desde el 4 de octubre.

Los fiscales comentaron que Ricardo Anaya ha solicitado diferimiento de audiencia, conforme a derecho. Sin embargo, esta ocasión no justificó su inasistencia.

"No hay lugar para que la defensa solicité tiempo para justificar su inasistencia...hay reticencia", comentaron los fiscales.

"No es voluntad del investigado hacer frente al proceso penal", mencionó el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Otro de los oficios que presentó la FGR es oficio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e. Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), hasta las 07:00 de hoy no se tenía registró de que Ricardo Anaya estuviera en México.

?? #VIDEO Eduardo Aguilar, abogado de @RicardoAnayaC, aseguró que la acusación contra su cliente" no tiene pies, ni cabeza" no precisó si su cliente está presente en audiencia https://t.co/7lo3TuvgV2 pic.twitter.com/Zi2SJrjoBt — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2022

Durante la audiencia el juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, preguntó a la defensa de Ricardo Anaya si había tenido comunicación con él. En respuesta los abogados respondieron que no.

La audiencia de imputación es por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionada con la entrega de dinero para la aprobación de la reforma energética durante sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aunque la FGR no solicitó la orden de captura durante la audiencia, lo pueden hacer en los siguientes días a través de un escrito o a través de una audiencia.

''NO ME VOY A DEJAR": ANAYA

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, dijo que no se va "a dejar" luego de que no acudiera a la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputarle los delitos de operaciones con recursos de procedentes ilícita, asociación delictuosa y cohecho como parte de la trama de corrupción del caso Odebrecht.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el panista señaló que la suspensión de la audiencia es prueba de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y quien hizo las acusaciones en su contra, "es un delincuente y un mentiroso", y prueba de ello es que está en la cárcel.

Tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso. pic.twitter.com/uJJsNfooVP — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 14, 2022

"Como lo he dicho, yo no me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar, horas y horas, de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años, por ratero y por mentiroso", dijo.

Anaya Cortés fue denunciado por Emilio Lozoya Austin de ser uno de los ex legisladores que recibieron sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en este caso 6 millones 800 mil pesos, para aprobar la reforma energética. Lozoya está actualmente interno en el reclusorio Norte enfrentado su proceso por los ilícitos antes mencionados.













