Anaya llama a legislar gobiernos de coalición

CIUDAD DE MÉXICO.- Al anticipar que “Por México al Frente” ganará la Presidencia de la República el próximo 1 de julio, Ricardo Anaya expuso que la reforma al artículo 102 Constitucional para tener fiscalías profesionales, autónomas e independientes que combatan efectivamente la corrupción, así como legislar en materia de gobiernos de coalición, deben ser las grandes prioridades del próximo periodo legislativo.

Durante el encuentro “México, una visión al Frente”, realizado en el marco de los trabajos de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya comentó que un primer paso decisivo para evitar la impunidad fue impedir que el PRI heredara un fiscal carnal para los próximo 9 años.

“Ahora, necesitamos consolidar este objetivo, reformando el 102 para heredarle a México fiscalías verdaderamente autónomas e independientes”, sostuvo al aclarar que inmediatamente después de esta reforma se darían los nombramientos de sus titulares.

Ante los dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, senadores de estas tres fuerzas políticas, así como de la aspirante a la Jefatura de Gobierno, Ricardo Anaya comentó que es muy importante que se pueda legislar en materia de gobiernos de coalición.

“Estoy convencido que nosotros le daremos a México el primer gobierno de coalición en su historia, con una mayoría estable por un lado y, por otro, con un ejecutivo que verdaderamente rinda cuentas al legislativo”.

El aspirante presidencial también se refirió a la encuesta publicada hoy en un diario de circulación nacional, con la que se confirma que el PRI se ha desplomado y que la del Frente es la más ha crecido.

“Si de algo no se me podría señalar es de influir en la línea editorial de ese diario de circulación nacional. Le sugeriría a los priistas no caer en este error típico del que va perdiendo, de empezar a descalificar todas las encuestas”, comentó a propósito de los comentarios de integrantes de ese instituto político.

Finalmente, ante los legisladores, Ricardo Anaya recordó por qué el país no va por el camino correcto con el gobierno del PRI, para lo cual citó datos duros en materia de corrupción, endeudamiento, violencia, entre otros indicadores, no obstante aclarar que para salir de esta situación no se necesita “de un iluminado”, en alusión a López Obrador, sino de un cambio inteligente, con visión de futuro, como el que ofrece la coalición “Por México al Frente”.

lrc