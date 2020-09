Anaya habla de 35 mil años de historia... calla su verdad de 2018

Este miércoles se dieron a conocer algunos fragmentos del libro "Pasado, presente y futuro de México" que próximamente presentará el expresidente nacional del PAN y excandidato a la presidencia del país, Ricardo Anaya Cortés, en el que acusa un pacto entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

La publicación del material editado por Debate corresponden al capítulo 10 del libro, en el que Anaya Cortés habla sobre el proceso electoral de 2018, en el que quedó como segundo favorito en la votación federal.

En la página 399 de su libro, el panista cita al expresidente del PRD, Carlos Navarrete, para afirmar que entre Peña Nieto y López Obrador mantuvieron "un pacto de impunidad", que daría amnistía al priista sobre investigaciones de corrupción.

"Navarrete ha asegurado contar con información de primera mano que confirma el pacto de impunidad", asegura Anaya en su texto.

Ricardo Anaya retoma frases y escritos de académicos y políticos que mostraron su inconformidad ante la filtración de un video, por parte de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), donde se le ve insultando a un funcionario.

Sin embargo, Anaya aseguró que "no escribe desde el rencor", pero decidió contarla al considerar que "es relevante para nuestra historia democrática dar cuenta de lo ocurrido, para evitar que vuelva a suceder".

Ricardo Anaya también repasa los procesos electorales en México, a su decir, con el fin de ayudar a "los jóvenes que quieren participar en política y deseen comprender mejor las reglas del proceso electoral".

También hace un recuento sobre la estrategia geográfica electoral de México, malas prácticas de obtención del voto y su repetición en países como Estados Unidos, incluso, aborda la compra del voto con programas sociales y el robo de credenciales de elector.

Anaya critica también la ley electoral en materia de formación de nuevos partidos políticos, pues asegura que es demasiado "rígida" respecto a la determinación de formarse sólo cada seis años. "No tiene sentido clausurar la posibilidad de que cada tres años aparezcan nuevas opciones partidistas", señala.

En el índice del libro se hace referencia a la historia de México como un resumen de "35 mil años de historia", y asegura que el gobierno actual no representa un legado liberal en el país, incluso augura la concentración de poder en el Presidente de la República.

A manera de crítica, en sus últimos capítulos Ricardo Anaya se refiere a los proyectos prioritarios del sexenio de López Obrador, como la refinería de Dos Bocas y "el crónico desprecio de AMLO por la tecnología".

Anaya introduce a su obra con una advertencia: "el lector encontrará abundantes elementos de crítica, pero siempre en forma de argumentos. Este libro contiene opiniones, pero sobre todo, apela a las razones".

REGRESA CON LIBRO

El excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien contendió en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes su retorno a la política con una gira por el país y la publicación de un libro tras dos años de silencio.



"He decidido regresar de lleno a la vida pública", dijo el político conservador a través de un vídeo en el que sostuvo que quiere "ayudar a construir un mejor futuro para México".

Anaya, quien desde que perdió las elecciones de julio de 2018 se retiró de la vida pública para dar clases en la universidad, dijo que regresa para oponerse al Gobierno de López Obrador ante la caída de la economía, el aumento de homicidios y la gestión de la pandemia.

"Me alejé de la política porque creí que era lo correcto dejar espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso", dijo el político, que no aclaró si pretende concurrir en las elecciones intermedias del próximo año.

Anaya anunció la publicación de un libro con alternativas que lleva "muchos meses pensando" y aseguró que "cuando la pandemia lo permita" recorrerá todo el país.

EL CASO LOZOYA

Tras la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desde España, el excandidato panista fue señalado como parte de los senadores que habrían recibido sobornos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para la aprobación de la reforma energética.

Este martes 22, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que esta dependencia de la Secretaría de Hacienda sí tiene una investigación sobre el exsenador por su posible implicación en el caso Odebrecht, pero indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer.

(djh)