Anaya acusa que grupo lo agredió al llegar al AICM

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, subió un nuevo video a sus redes sociales para denunciar una agresión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a su llegada de su viaje por Alemania, en lo llamó el “nuevo capítulo de la guerra sucia del PRI”.

En la grabación, Anaya narró que volvía de una reunión con la canciller alemana Angela Merkel y al salir del AICM a las 3:30 horas de la madrugada de este miércoles se encontró con un grupo de personas con pancartas en su contra.

“Vengo llegando de la gira con Angela Merkel y casualmente a las 3:30 horas de la mañana, al salir del aeropuerto encuentro a un grupo de personas de me gritan, que me insultan, que me agreden y con pancartas”, indicó el aspirante presidencial del Frente.

Este es el nuevo capítulo de la guerra sucia del PRI. A las 3:30 am, regresando de la gira de Alemania, me estaba esperando un grupo de choque para agredirme en el aeropuerto. Le exijo al PRI que juegue limpio y a la PGR y al Presidente que saquen las manos del proceso electoral. pic.twitter.com/Tr8t4JWqzw — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 14 de marzo de 2018

Relató que al pedirles que se identifiquen, la mayoría de ellos se cubren la cara porque no quieren aparecer en su video.

“Obviamente no es gente que esté en el aeropuerto a las 3:30 de la mañana, los mandó el PRI a agredir”, comentó.

Debido a lo anterior, reiteró su llamado al PRI para que juegue limpio, así como su exigencia a la PGR y al Presidente de que saquen las manos del proceso electoral. También les pidió no seguir engañando a la gente.

“Y a la gente le digo por algo nos tienen miedo porque saben que con nosotros sí se va a hacer justicia (…) Vamos a seguir adelante con fuerza y determinación, a pesar de todas estas trampas de estas mañas”, comentó.

Revira el PRI

El vocero de la campaña de Meade, Javier Lozano, aseguró que el incidente de Ricardo Anaya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un burdo, chafa y mafufo montaje porque está desesperado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, manifestó que se trata de “un chafa montaje”

Asimismo, calificó como “delirante” que el PAN mencione un acuerdo entre Morena y el PRI para ir contra el queretano, a quien llamó “engañabobos”.

“Lo que pasa es que hay desesperación porque Anaya tiene tres semanas en el hoyo y le siguen abonando al lavado de dinero del que fue partícipe o se habría beneficiado Ricardo Anaya”, remató.













