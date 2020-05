Anastasio, grave por síntomas de covid, lo dieron de alta sin pruebas

Anastasio tiene síntomas de coronavirus (covid-19) y, aunque es parte del grupo de riesgo por sus 73 años, ha sido rechazado en dos hospitales, no le han realizado la prueba para saber si tiene, o no, el virus.

El caso del anciano que vive en el Estado de México, dado a conocer por Milenio, comenzó en el hospital Fernando Quiroz Gutiérrez, en Valle de Chalco, donde estuvo siete días internado, luego de ser reportado como grave.

Sin embargo, de forma repentina, lo dieron de alta sin que le realizaran la prueba de coronavirus y aún con síntomas de la enfermedad.

Bastó un día para que Anastasio volviera a sentirse mal: problemas para respirar, fiebre, tos seca y dificultades para mantenerse de pie.

Una exvecina lo ayudó y lo llevó al hospital más cercano: el Regional Ignacio Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Iztapalapa, Ciudad de México, donde lo rechazaron porque ya no tienen disponibilidad para casos de covid-19.

Anastasio regresó al hospital de Valle de Chalco, el primero donde lo dieron de alta, ahí un doctor coincidió en que tenía síntomas de coronavirus, le dijo que era inexplicable que lo hubieran dejado ir en esas condiciones, más al ser parte de un sector vulnerable.

Aun así, bastaron cinco horas para que le pidieran volver a su casa, con síntomas, sólo con un certificado que indica que tiene "neumonía probable covid-19".

El certificado del hospital también indica que le solicitaron una prueba de coronavirus, pero los resultados no aparecen, ni siquiera tiene la certeza que se la hayan aplicado.

Le dijeron que tiene problemas en el corazón y en los pulmones, que está débil y presenta deshidratación, que tiene neumonía y que sus síntomas son similares al covid-19 y debe mantenerse aislado 14 días, pero que no podía quedarse en el hospital.

"Me dijeron que me iban a dejar internado de nuevo y a la mera hora cambiaron de opinión, que siempre no y me dejaron salir. Bien bien no supe, a lo mejor fue porque ya no tenían lugar, con eso de que todo está saturado".

Le dieron medicamento para la presión y la fiebre, le recetaron más medicinas que su exvecina, la única conocida que tiene, no puede pagar.

Anastasio vive en extrema pobreza, un cuarto que consiguió en un predio irregular en Valle de Chalco y que apenas supera los dos metros de largo por dos de ancho. Posee algo de ropa, un colchón y una bicicleta.

Sobrevive con la pensión del gobierno federal que apenas le alcanza para alimentarse y con los pesos que le daban como empacador de Walmart, hasta que hace dos meses le pidieron aislarse por ser mayor de edad.

Anastasio asegura tener fe, espera recuperarse y, aunque no tiene un peso, sus vecinos le invitan algo de comer.

Busca mantener el ánimo entre su soledad en ese cuartito, sonríe cuando dice que pese todo, está "vivito y coleando".











Con información de Milenio

(RGG)