Analiza Senado llamar a comparecer a Gertz Manero

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República discutió hoy la posibilidad de convocar a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República.

"Hoy se planteó en la Junta de Coordinación Política y estamos valorándolo. No se descarta. Así como hoy estuvo en la Cámara de Diputados, que me parece normal, el Senado de la República es quien lo designa, el que lo elige y obviamente nosotros hemos actuado con prudencia para no interferir en los temas y asuntos que tiene de importancia", afirmó el senador Ricardo Monreal.

De acuerdo con una nota publicada en El Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al fiscal debido a que supuestamente Gertz Manero ha gastado 109 millones de pesos en automóviles de lujo.

Sin embargo la UIF informó que es falso que la institución se encuentre investigando al fiscal.

SANTIAGO NIETO MANTENDRÁ BAJO PERFIL

El senador además explicó que según sabe, Santiago Nieto, ex titular de la UIF, buscará mantener un perfil bajo luego de su salida de la institución y de que se le acuse de tener una gran cantidad de propiedades.

En el contexto del inicio de la inscripción para la vacante en el Consejo de la Judicatura, en donde Nieto podría haberse postulado, Monreal afirmó que el ex titular de la UIF finalmente decidió no postularse.

"Hoy es el primer día de inscripción, van a ser tres días de inscripción para Consejo de la Judicatura, pero él me dijo que no se iba a inscribir. Creo que va a mantenerse en su actitud franciscana del silencio, en la reflexión y en la prudencia", afirmó el senador Monreal.

El presidente de la Jucopo también afirmó que la Junta avanzó en que el pleno del Senado pueda discutir y aprobar leyes que han quedado pendientes para este período como la regulación de la cannabis, la prohibición del matrimonio infantil y la ley general de movilidad.

El senador afirmó que la Jucopo no ha dejado de trabajar en torno a intentar crear acuerdos políticos para desahogar iniciativas de reforma constitucionales.