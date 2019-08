Analiza AMLO conflicto China-EU

El peso resiste la tensión en los mercados tras la intensificación del conflicto entre Estados Unidos y China, aseguró este martes Andrés Manuel López Obrador.

En referencia a la depreciación asistida del Yuan, AMLO expuso que el peso mexicano perdió el primer puesto en cuanto a la variación del tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

"Con esto nos bajó Japón, el Yen se fortaleció (...) quedamos en segundo sitio y estamos resistiendo porque fue fuerte lo que empezó el jueves con estas medidas arancelarias", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, consideró que estas dos potencias mundiales "se están acariciando, confrontando, poquito afortunadamente".

Al hacer un llamado a ambas naciones para no afectar a la economía a nivel mundial, López Obrador dijo que espera que se convoque pronto a una convención "para que haya un acuerdo en toda la política arancelaria que no afecte divisas, que no afecte la economía en su conjunto".

"Se tiene que buscar el arreglo, la reconciliación, porque no es sólo las diferencias entre Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, es que pasan a afectar al resto de las economías y desde luego a la economía mundial", comentó.

CONFLICTOS DE INTERÉS EN PEMEX

Otro de los temas abordados por AMLO en la mañanera de este martes fue la ocultación de conflictos de interés por parte de Elvira Daniel Kabbaz Zaga, directora general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas) y Octavio Romero, titular de Pemex.

Ante ello, el presidente manifestó que durante su administración federal no se permitirá "que nadie haga negocios al amparo del poder público".

No obstante, en mención a la nota publicada por Reforma, López Obrador dijo: "¿A ver, cuál es ahí el problema? (...) con todo respeto al señor Junco, que no me confunda, no soy Salinas, porque eso sí calienta".

PRESTACIONES, PARTE DEL SALARIO

Adicionalmente, el jefe del Ejecutivo propuso que las prestaciones de los trabajadores se integren a su salario.

Ello, con el fin de que los asalariados dispongan de todos los recursos con los que su labor es retribuida.

"Esto sucede en el Gobierno: por un lado, se entrega el salario y, por otro lado, las prestaciones, que para la despensa, que para los lentes, que para el uniforme. ¿Quién administra eso? El mismo Gobierno, las oficialías mayores. ¿Por qué no explorar la posibilidad de que estas prestaciones se incluyan en el salario y se le entregue por completo al trabajador?", dijo.

djh