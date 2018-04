TRIBUNAL ELECTORAL

Amplían plazo para revisión de firmas de Ríos Piter

La Sala Superior determinó dar 10 días de plazo para revisar las firmas y en caso de cumplir los requisitos se valide su candidatura presidencial

REDACCIÓN 10/04/2018 03:06 a.m.

La Sala Superior del TRIBUNAL ELECTORAL del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó dar 10 días de plazo para revisar las firmas y requisitos que presentó Armando Ríos Piter y en caso de cumplirlos se valide su candidatura presidencial independiente.

"El Bronco" será el quinto candidato en la boleta electoral

Los magistrados avalaron por cuatro votos a favor y tres en contra el proyecto de la magistrada Mónica Soto, quien propuso ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) reponer el procedimiento por haberse violado la garantía de audiencia de Ríos Piter.

Durante el debate, la presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, recordó que el aspirante Armando Ríos Piter no compareció a las audiencias que ofreció el INE, ni acudió cuando se le notificó que había una serie de inconsistencias en sus apoyos y en una tercera ocasión sólo compareció con un escrito y no para revisar sus apoyos.

Indicó que el quejoso sólo expuso argumentos genéricos como que la App no ha funcionado, por lo que "no hay violación alguna al derecho de audiencia. No se le puede dar una garantía de audiencia para revisar 800 mil firmas" por lo que la determinación del INE fue la adecuada porque no alcanzó el registro de dicha candidatura.

En tanto, Armando Ríos Piter aseguró en twitter que estará en la boleta electoral en los próximos comicios.

Cuando emprendimos el camino independiente sabíamos que no sería fácil. Los ciudadanos nos dieron su apoyo y el @TEPJF_informa lo respalda. Por el derecho de millones de personas a tener una opción diferente, no tenemos duda de que ¡Este 1 de julio estaremos en la boleta! — Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) 10 de abril de 2018

Minutos antes, el politico mexicano saludo por el misma red social a Jaime Rodriguez Calderón " El Bronco" por la resolución del TEPJF que ordenó al INE considerar al gobernador con licencia para que aparezca en la boleta electoral en las próximas elecciones del 1 de julio.

¡Un abrazo afectuoso a @JaimeRdzNL por la victoria en esta importante batalla! ¡Por el éxito al defender su derecho a ser votado y la voluntad de los ciudadanos! ¡La lucha independiente está viva!!! — Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) 10 de abril de 2018

Con información de Notimex

