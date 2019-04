Ampliación de SCJN sería "golpe brutal a división de poderes": Zepeda

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 08/04/2019 11:05 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, consideró que la propuesta del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de aumentar el número de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que en lugar de los 11 actuales sean 16, es un ejemplo de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador busca someter a los poderes que son un contrapeso.

"Es un ejemplo más de cómo el presidente quiere dominar al Estado mexicano y someter a los contrapesos, esta práctica de ampliar las cortes y dominarlas es algo que los dictadores quieren", dijo en entrevista con La Silla Rota.

El panista añadió que la iniciativa ya fue publicada el jueves 4 de abril, pero aún no se ha turnado a comisiones, pero esta semana podría ocurrir eso, luego de que se le de lectura.

"De pasar esta iniciativa sería un golpe brutal a la división de poderes", criticó.

Esta semana también cobrará relevancia, ya que el presidente López Obrador dará a conocer el nombramiento del titular de la Guardia Nacional, de quien ha dejado entrever que será un militar en activo, lo que iría en contra de lo aprobado en la constitución sobre la Guardia nacional, ya que si nombra a un militar, debe estar de licencia.

"Quien sea, militar o no, cuando sea nombrado debe actuar como civil y estar bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública, no de la Sedena ni de la Marina. El presidente, a sabiendas, juega con la palabra militar en activo para hacer ver que fuera a ser dependiente de la Sedena. Esto es falso, según la ley de la materia, para no estar en activo tiene que causar baja y para causar baja tienes que morirte o renunciar o dar baja por deshonra", explicó.

Puede nombrar a un militar pero para que asuma un cargo civil, debe estar de licencia. Recordó que por ejemplo el general Rafael Macedo de la Concha pidió licencia (cuando encabezó la Procuraduría General de la República, en el gobierno de Vicente Fox) y pese a ser militar de carrera obedecía a un civil. Algo similar ocurre con los militares que encabezan áreas de seguridad estatales.

"En la constitución se redactó que debe ser 100 por ciento civil, no puede ser un militar activo en sentido real. Que vaya a pedir licencia no puede ser. Alguien que haya pedido licencia sí puede ser. Va a actuar como civil. De esto no hay ninguna duda, y luego en el texto pusimos los casos, tiene que ser civil desde la cabeza hasta el último. Si un integrante de las fuerzas armadas quiere participar debe pedir licencia. No creo que sea eso y que sólo está jugando con las palabras", concluyó.

LEA TAMBIEN Quiere Morena sumar cinco ministros más en la SCJN Iniciativa de Ricardo Monreal planea ampliar de 11 a 16 ministros para adicionar una sala especializada en combate a la corrupción

LEA TAMBIEN Ampliación de ministros de la Corte, asunto del Legislativo: AMLO El presidente López Obrador habló sobre la propuesta de aumentar el número de salas de la Corte



lrc