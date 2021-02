Ampliación de ministros de la Corte, asunto del Legislativo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos del Poder Legislativo la propuesta que busca reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que su integración pase de 11 a 16 ministros y se cree una tercera Sala en materia anticorrupción.

"Acerca de lo que me planteas, es un asunto del Poder Legislativo; mi opinión respetuosa es que ya no necesitamos más aparatos. Lo que se requiere es mantener la voluntad de no permitir la corrupción, acabar con la corrupción de arriba hacia abajo", dijo en conferencia de prensa en la Base Aérea de Zapopan.

El presidente afirmó que Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, es un funcionario honesto que permitirá limpiar de corrupción al Poder Judicial.

Tengo la información de que el presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto, y eso va a ayudar mucho para que de arriba hacia abajo se limpie el Poder Judicial.”, agregó.

Asimismo, adelantó que concluirá el nombramiento de los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y dijo que busca una medida para que dicho órgano sea integrado por menos de 18 magistrados, para generar ahorros, de forma que sólo haya una sala en lugar de 4 o 5 regionales.

cmo