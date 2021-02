Amparos sí afectan a Santa Lucía, reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció por primera vez que sí los están afectando los amparos que se han interpuesto en contra del aeropuerto de Santa Lucía, aunque aseguró que los van a resolver.

“Sí nos están afectando, también hay que decirlo, para que cada quien asuma su responsabilidad, nos afectan porque nos demoran en los trabajos y también de la rehabilitación del Lago Nabor Carrillo (en Texcoco)”, dijo.

Volvió a acusar al empresario Claudio X. González de estar detrás de los amparos.

“Los amparos de Texcoco se van a resolver pronto, es un asunto de nuestros adversarios, es un capricho de Claudio X. González, que son los que promueven esto, ellos mismos lo sostienen, están en su derecho de manifestarse, de oponerse, pero no tienen razón. No tienen fundamento, es propaganda, es retrasar la obra”, lanzó.

BLOQUEOS DE LA CNTE

El presidente López Obrador aseguró que las manifestaciones de la CNTE ya no son tan significativas como antes, luego de que ayer bloquearan accesos de la Cámara de Diputados hasta que se suspendió la sesión.

En conferencia mañanera, López Obrador celebró el acuerdo logrado con los integrantes de la Sección XXII de la CNTE y la eventual aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa porque el propósito es quitar todas las trabas para fortalecer la educación pública.

En Palacio Nacional, señaló que aunque se registraron protestas, comparado con otros gobiernos cuando hubo hasta muertos, ahora ya no hay represión y por el contrario, se convino con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que los egresados de las Escuelas Normales públicas salgan con una plaza, siempre que haya vacantes, “que sí las hay”.

Indicó que se tendrá una agenda educativa propia a partir de las propias necesidades del país y no diseñada como antaño, cuando se gastaron hasta dos mil millones de pesos en publicidad para desprestigiar a los maestros.

Dijo que el logro se debió a la comunicación que se tiene con los maestros, pero también por la independencia del Poder Legislativo, aunque “no se debe olvidar que nosotros llegamos aquí por un movimiento que se manifestó en contra de estas reformas estructurales y no sólo se ganó la Presidencia, también la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores”.

“Aunque hay autonomía e independencia es el mismo plan que se sostuvo en la campaña, por eso hay coincidencias, ni yo ni nadie del Ejecutivo va a escribir las leyes, eso no lo hacemos”, expresó.

El Ejecutivo federal confió en que habrá un acuerdo con normalistas de Chiapas que están en plantón afuera de Palacio Nacional, pues lo que ellos piden es que no se cierre una Normal en ese estado y lo que quiere el gobierno es abrir más planteles de este tipo.

“Antes las cerraban porque decían que se formaban revoltosos porque predominaba esa actitud autoritaria” y este gobierno trabaja en la transformación con una revolución de conciencia, un cambio de mentalidad, que va a permitir el avance de México, finalizó.





INVITA A DAR EL GRITO





El presidente López Obrador invitó a los ciudadanos a acudir a la ceremonia del Grito de Independencia el próximo domingo en el Zócalo capitalino, al resaltar la importancia de conocer la historia de México que, dijo, los anteriores gobiernos querían borrar.

"Los conservadores no querían que se recordara la historia", pero es importante saber de dónde venimos, señaló el mandatario en su conferencia de prensa, tras reiterar que el 15 de septiembre habrá espectáculos y fiesta popular desde las 16:00 horas.

Luego de la conferencia en Palacio Nacional, López Obrador se trasladará al Castillo de Chapultepec para el homenaje a los Niños Héroes.

DEUDA DE PEMEX

El presidente López Obrador aseguró que los inversionistas confían en la consolidación y en el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de la empresa mexicana colocara deuda ayer jueves.

“Salió muy bien Pemex de esta operación porque los inversionistas están bien informados y saben que Pemex se va a consolidar porque es una empresa con mucho futuro, de alta rentabilidad”, lanzó.

FACTUREROS

Luego de que algunos legisladores anunciaron que impugnarán la ley que castiga a quienes emitan y utilicen facturas falsas, el presidente López Obrador cuestionó que haya oposición pues una empresa “se rige por principios éticos, porque pague sus contribuciones, que pague sus impuestos".

Subrayó que “una empresa que evade el pagos e impuestos, que no contribuye para el desarrollo del país, no tiene ética; una empresa que no le paga bien a sus trabajadores, que los explota, tampoco es una empresa con dimensión ética”.

Indicó que tanto en cuestión laboral como en la fiscal, “para eso están las leyes” y “lo que tiene que ver con lo fiscal, nosotros damos cuenta”.

Afirmó que las organizaciones empresariales están asumiendo una actitud responsable, están invirtiendo, están creando empleos, pagan sus impuestos, que es lo más importante.

López Obrador consideró positivo que las empresas realicen actividades filantrópicas, “que ayuden, pero lo fundamental es que inviertan, que generen empleos y paguen impuestos; ayudar a la gente le corresponde, es más que nada, una obligación del gobierno”.

lrc