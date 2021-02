Amparos contra Santa Lucía son de quienes “no pudieron consumar la transa” en Texcoco: AMLO

Dentro del contexto de los amparos promovidos en contra de la construcción del Aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las reclamaciones son por parte de “corruptos” que se encuentran inconformes “porque no pudieron consumar la transa” del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Ello, luego de la interpelación externada por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. en contra de que AMLO haga públicas las figuras que han presentado amparos contra el aeropuerto en Santa Lucía.

"Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto del Lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la transa. Imagínense hacer un aeropuerto en el Lago de Texcoco es como hacer una aeropuerto en medio de un océano”, expuso el mandatario en su conferencia matutina.

OBRAS DE TEXCOCO SE HUNDEN

En este sentido, López Obrador afirmó que existe un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el que se demuestra que las obras realizadas en el Lago de Texcoco se hunden, en promedio, entre “30, 40, 50 centímetros por año, medio metro por año”, apuntó.



En cuanto a la demanda de no exhibir a quienes interponen un amparo, el mandatario dijo: "salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar pues voy a ser más claro”.

djh