AMLO: yo ordené la liberación del hijo de "El Chapo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que él dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, detenido el pasado 17 de octubre como parte de un operativo del Ejército en Culiacán.

Durante la mañanera realizada en Cuernavaca, Morelos, el mandatario recordó que a los dos días de este incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le llamó para ofrecerle ayuda, al igual que cuando ocurrió el ataque contra la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

El presidente comentó que la liberación del hijo de ''El Chapo'' se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera eso operativo y que se dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

Cabe mencionar que López Obrador había dicho que la decisión de liberar a Ovidio la tomaron en el gabinete de seguridad y que él sólo la había respaldado.

"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé", dijo al día siguiente.





