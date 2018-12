AMLO ya es Presidente; llega a Palacio Nacional

REDACCIÓN 01/12/2018 01:00 p.m.

Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente de México, arribó alrededor de las 13:26 minutos a Palacio Nacional donde saludó a la gente que se congregó en el Zócalo capitalino y les reiteró su compromiso con el pueblo.

"Estaré a la altura de sus expectativas", expresó el mandatario antes de ingresar a Palacio Nacional, de la mano de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

TOMA DE PROTESTA

En su primer mensaje como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador agradeció a Enrique Peña Nieto el no haber intervenido en las pasadas elecciones, como lo hicieron otros mandatarios anteriormente.

"Le agradezco no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las elecciones presidenciales, valoramos que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo, por eso muchas gracias licenciado Peña Nieto", expresó.

Añadió que por mandato del pueblo inicia la Cuarta Transformación Política de México, "puede parecer pretencioso o exagerado, hoy no inicia solo un nuevo gobierno, hoy comienza un nuevo régimen político, a partir de ahora se llevará a a cabo una transformación política y ordenada. Se acabará con la corrupción e impunidad que impiden el renacimiento de México".

Y dijo que si se define en tres grandes palabras las tres grandes transformaciones, en la Independencia se abolió la esclavitud y se buscó la soberanía, en la Reforma se buscó el predominio del poder civil y la restauración de la República, y en la Revolución el pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y democracia.

"Nosotros queremos convertir la honestidad y fraternidad en forma de vida y de gobierno", expresó.

"Iniciamos hoy la cuarta transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, inicia un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación política y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical. Se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México".

"La corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno respondo: Acabar con la corrupción y con la impunidad. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, no perseguiremos a nadie, no apuntamos al circo ni a la simulación".

"NO ALCANZARÍAN LAS CÁRCELES"

En México no alcanzarían las cárceles para encerrar a aquellos que se corrompieron tanto del sector público como privado, por ello el gobierno no se dedicará a buscar chivos expiatorios en el pasado, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que si le pidieran expresar en una sola frase la intención del nuevo gobierno, esa es la de acabar con la corrupción y la impunidad.

"Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación.

"Siendo honesto, si abrimos expedientes nos dedicaríamos a buscar a chivos expiatorios, y tendríamos que empezar por los de mero arriba de públicos y privado. No alcanzarían cárceles para a encerrarlos a todos. Ellos nos quitarían energía y recursos para regenerar la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y pacificación del país.

"No soy partidario de la venganza, y si bien no olvido, si soy partidario del perdón.

Dijo que se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. "Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final. Que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes", expresó.

"Hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, aunque parezca increíble, no lo era. En el uso de mis facultades a no robar y a no permitir que alguien abuse de su posición para hacer negocios al amparo del poder público, aplica para compañeros de lucha, amigos y familiares. Si mis seres queridos si mis hijos cometen delitos, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano.

"Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad, en cuanto a mi persona, he promovido reforma al 108 constitucional para eliminar el fuero de los altos funcionarios, empezando por el presidente de la República, según una iniciativa de ley que estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente juzgado como cualquier ciudadano".

Enumeró algunas acciones de su gobierno:

Se cancelará la mal llamada reforma educativa

Iniciará de inmediato atención médica en zonas marginadas del país y será universal a mitad de sexenio

Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación como en el periodo neoliberal

2 millones 300 mil jóvenes serán contratados en labores productivas y sociales y se les pagará salario 3 mil 600 pesos mensuales, ya no va haber "ninis"

Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes a todos los niveles y se crearán 100 universidades públicas

Se fomentará el deporte, las artes, la ciencia y tecnología

La atención a adultos mayores, la pensión, aumentará al doble y tendrá carácter universal

Un millón de personas con discapacidad tendrán atención igual a la de adultos mayores

Se atenderá a damnificados por los sismos

Habrá créditos a pequeños comerciantes, empresarios, se ayudará a empresarios del campo

Se combatirá la desnutrición y el hambre. De manera personalizada y sin intermediarios y que no haya manipulación con fines electorales. Sin moches ni comisiones indebidas.

No habrá gastos médicos a altos funcionarios, ni cajas de ahorro especiales.

Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas de recursos públicos. El lunes se pondrá en venta el avión presidencial.

El presidente ganará el 40% de lo que ganará el presidente saliente.

No habrá compras de autos para funcionarios y se reducirá en 50% el gasto en publicidad.

No habrá oficinas de gobierno en el extranjero, salvo embajadas y consulados.

Los 8 mil elementos del Estado mayor Presidencial y 3,200 agentes formarán parte de la Guardia Nacional.

La Residencia Oficial de Los Pinos se abrió al púbico y se integrará al Bosque de Chapultepec.

Creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo para enfrentar la inseguridad y violencia que se padece. Se replantea el papel de las Fuerzas Armadas. La Policía Federal, dijo, carece de preparación.

Solicito al Congreso la aprobación de una reforma constitucional de la integración de una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad púbica con respeto a los derechos humanos.

NO TENGO DERECHO A FALLAR

López Obrador recalcó que nada material le interesa, ni le importa la parafernalia del poder, "el poder debe ejercerse con sabiduría.

"Nos vamos a convertir en país modelo y que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos porque construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre

"Empeño mi honor y palabra, gobernaré con entrega total a la causa pública, todo mi tiempo, imaginación y esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente, sin odios, no haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación y la concordia, logremos la cuarta transformación de México.

"Juarista y cardenista, también soy maderista, partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Trabajaré 16 horas para dejar muy avanzada la cuarta transformación. Aplicaremos rápido los cambios políticos y sociales.





MINUTO A MINUTO

13:29 hrs

Llega AMLO a Palacio Nacional y saluda a la gente en el Zócalo capitalino. Afirma que va a estar a la altura de las expectativas. "Sí se pudo", grita la gente.

13:05 HRS

Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente, sale del Congreso de la Unión.

12:02 PM

En su discurso, AMLO dice que en tres años, "me canso ganso" estarán listas las tres pistas de Santa Lucía y entrará en vigor la franja libre, se cobrará lo mismo de impuestos y energéticos que en Estados Unidos, en esta franja el 1 de enero se reducirá el IVA de 16 al 8%. El ISR bajará al 20%, la gasolina, gas y electricidad costará menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo.

11:56 AM

Interrumpen discurso diputados por el tema del alza en gasolinas

11:45 AM

Diputados de Morena cuentan los 43 estudiantes de Ayotzinapa

11:25 AM

Porfirio Muñoz Ledo anuncia mensaje de AMLO: Diputadas y diputados, senadores, senadores, autoridades locales, invitadas, invitados del extranjero: Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo, le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales.

11:24 AM

EPN le entrega la banda presidencial a AMLO

11:23 AM

¡Presidente!

11:22 AM

AMLO: Protesto hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y que de las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de preidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere que la nación me lod emande

11:11 AM

Andrés Manuel López Obrador llega al Palacio Legislativo de San Lázaro

10:55 AM

Entre gritos de rechazo, Enrique Peña Nieto llega al Palacio Legislativo de San Lázaro.

10:40 AM

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores con Andrés Manuel López Obrador, informó que Nicolás Maduro no asistirá a la sesión, pero si se mantiene confirmada su asistencia a Palacio Nacional

10:23 AM

"Que tenga suerte el presidente López Obrador. Le deseo sabiduría y templanza" desea Margarita Zavala al próximo presidente en Twitter.

Que tenga suerte el presidente @lopezobrador_ . Le deseo sabiduría y templanza. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 1 de diciembre de 2018

10:20 AM

AMLO sale de su casa para dirigirse a San Lázaro

10:06 AM

Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó en español: En México con @VP Pence, @SecondLady y miembros de la delegación presidencial para la inauguración del Presidente @lopezobrador_. Muchas felicitaciones al pueblo mexicano! Es un honor acompañarles en este día tan histórico y especial

En México con @VP Pence, @SecondLady y miembros de la delegación presidencial para la inauguración del Presidente @lopezobrador_.

Muchas felicitaciones al pueblo mexicano!

Es un honor acompañarles en este día tan histórico y especial ???? — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 1 de diciembre de 2018

9:15 AM

Dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo un grupo de panistas colocaron una manta con la leyenda "Maduro no eres Bienvenido" en protesta por la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro





(Foto: Especial)

9:00 AM

"Inicia la Cuarta transformación de la Vida Pública de México", dice AMLO a través de un mensaje en Twitter. "No los defraudaré".

Inicia la cuarta transformación de la vida pública de México. Empeño mi palabra: no les defraudaré. pic.twitter.com/Y4cJbuejYR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 1 de diciembre de 2018

8:50 AM

El expresidente Felipe Calderón desea suerte a López Obrador.

Por el bien de México deseo el mayor de los éxitos al Presidente @lopezobrador_. Lo tendrá en la medida en que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no de unos cuantos, tome sus decisiones con el mayor conocimiento de causa posible y sin prejuicios, y respete la ley. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 1 de diciembre de 2018

8:15 AM

El expresidente Felipe Calderón envió un mensaje a través de Twitter, "Por el bien de México deseo el mayor de los éxitos al Presidente Andrés Manuel López Obrador"

Por el bien de México deseo el mayor de los éxitos al Presidente @lopezobrador_. Lo tendrá en la medida en que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no de unos cuantos, tome sus decisiones con el mayor conocimiento de causa posible y sin prejuicios, y respete la ley. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 1 de diciembre de 2018

8:00 AM

En las primeras horas comenzaron a llegar los primeros asistentes al Palacio Legislativo donde se llevará la ceremonia.

(Foto: twitter)

Un grupo de manifestaron protestaron afuera de las instalaciones por la presencia del presidente Venezolano Nicolás Maduro.