"AMLO y yo somos adversarios, pero siempre nos hemos respetado": Roberto Madrazo

A los 17 años de edad, Roberto Madrazo perdió a sus padres Carlos Alberto Madrazo y Graciela Pintado en un accidente aéreo en 1969. Desde 1973 se interesó por la política, fue dirigente nacional de diversas organizaciones juveniles hasta 1978. Delegado político en Magdalena Contreras (1980-1982), gobernador de Tabasco (1995-2000), diputado federal en dos ocasiones (1976, 1991), candidato a la presidencia (2006), y dirigente nacional del PRI (2002- 2005).

Tabasqueños, de origen priista, rivales electorales, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador son dos políticos consumados con diferentes visiones.

Instalado en su biblioteca nos habla acerca de su libro "México, la historia interminable", editado por Planeta: "Es una reflexión que va narrando las oportunidades que hemos perdido como país para poder mejorar las cosas, y esta reflexión está pasando por muchos momentos del México que tenemos, hasta llegar al día de hoy, al último eslabón de la Cuarta Transformación", detalla a La Silla Rota, en entrevista.

¿AMLO y tú siguen siendo enemigos?

"Bueno, hemos sido rivales electorales, adversarios en varios modelos momentos, desde 1988, hace ya bastante tiempo, pero siempre hemos tenido, uno por el otro, respeto a las posiciones, a la manera de pensar de cada uno, y ese respeto nos permite mantener una relación, digamos cordial de políticos profesionales".

¿Qué es lo más peligroso de AMLO?

"Los rasgos autoritarios que está teniendo, la toma de decisiones, la falta de planos para poder estructurar un proyecto de largo plazo para el país. Las ocurrencias, las improvisaciones que estamos viendo, y las políticas que se implementan para poder hacer gobierno. Y creo que esto le hace daño a nuestro país porque está concluyendo en la destrucción de la democracia constitucional que necesitamos fortalecer".

SEXENIOS EN UNA FRASE Si pudieras resumir el sexenio de Fox, Calderón, Peña Nieto y el medio sexenio de López Obrador en una frase... ¿cuáles serían?

"El regreso al pasado, en los primeros tres casos, y en el caso del medio sexenio de López Obrador: la destrucción de la democracia institucional que debíamos de fortalecer en lugar de extinguirla en la vida del país".

4T ANCLADA EN LOS 70

En tu libro hablas de la Cuarta Transformación anclada en los setenta ¿crees que el gobierno de López Obrador acabará como un gobierno de esa década (endeudado y con crisis económica)?

"Creo que vamos tener un país en escombros en muchos sentidos, entre ellos la economía. En el análisis que hacen los expertos, los analistas, los organismos internacionales, no nos están mostrando un buen presente ni tampoco un futuro promisorio de buenos resultados para nuestro país."

CÓMO HACER FUNCIONAR A MÉXICO

Propones que nos unamos como mexicanos para hacer funcionar a México ¿cómo lo harías funcionar tú?

"Con el respeto al estado de derecho. Hoy estamos viendo como el presidente López Obrador no soporta la vida de organismos autónomos independientes al poder presidencial. Y por otro lado, es cómo estamos viendo que se debilita la imagen de credibilidad y confianza que necesita el país para atraer inversiones, conectándose a un mundo mucho más desarrollado que nosotros. Hemos visto como el presidente dinamita la posibilidad de inversiones nuevas como Constellation Brands en Mexicali, como las nuevas presas que ya tenían contratos para explorar en el campo energético y que ahora la ley, que ellos aprobaron, lo echa todo para atrás. Esto es por la negación de ver que los retos del siglo XXI fundamentalmente están ciencias, tecnologías, en confianza y en inversión."

ROBERTO MADRAZO, PRESIDENTE DE MÉXICO

Pongamos un escenario hipotético, en 2024 Roberto Madrazo es presidente de México, ¿qué harías el día uno? ¿cuál sería el número uno de tu lista?

"Imaginemos a cualquier personaje. En la opinión de lo que yo creo que ese personaje que haya ganado la presidencia tendría que hacer para restituir en el camino a México. Porque la restauración que ha tratado el presidente López Obrador de hacer de gobiernos pasados, con mecanismos, métodos pasados, nos llevaría a una situación muy crítica en el 2024. Así que se debería de comenzar por el establecimiento nuevamente de la democracia, nuevamente del estado de derecho, y su vida institucional.

¿Cuál es la imagen que yo tengo de 2024? México va a estar metido en un hoyo donde el presidente todos los días se encarga de meter en ese hoyo a México. En 2024 van a salir del hoyo a ver qué hay fuera del hoyo, y se van a encontrar en un enorme desierto en donde no hay nadie, porque el mundo siguió avanzando y ya no va a haber quién espere a México para incorporarlo al desarrollo".

AMLO TRAJO DE VUELTA AL PRI

Se ha dado este debate en redes sociales acerca de cómo las iniciativas del ejecutivo actual implican un retroceso, e incluso se comenta cómo su política y visión es como regresar al PRI de los años 60 y 70. ¿Qué mueve en ti cuando escuchas este tipo de comentarios? ¿Realmente AMLO trajo de vuelta a ese PRI?

"Sí, sabes... me llama muchísimo la atención que él está obsesionado con hablar del futuro, pero caminando hacia atrás. Él está llevando al país a un México que ya no existe. Baste revisar el plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad que le dedica unas cuantas líneas para hablar de telecomunicaciones, más internet y el reflejo que tiene en los números. Como ellos no se preocupan de ese tema, que es de futuro, solamente el 2% de población de comunidades marginadas está conectada a una computadora con internet".

EL FUTURO DE MÉXICO

Finalmente, para Roberto Madrazo ¿cuál es el futuro de México?

"Mucho va a depender de cómo funcione esta elección del 2021, de la que estamos a unas cuantas semanas. Si se logra que se establezcan contrapesos y frenos al poder presidencial de López Obrador, se va a poder construir un México diferente. Si no se logran los equilibrios que requiere la democracia institucional en nuestro país, vamos a tener una democracia delegativa, en dónde van a elegir los mexicanos poder Ejecutivo, poder Legislativo, alcaldes, senadores y diputados, pero todo el poder se va a concentrar en el mismo presidente de la República".

