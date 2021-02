AMLO y Trump cruzan declaraciones por incidente militar en frontera

Un incidente entre soldados mexicanos y estadounidenses en la frontera causó un cruce de declaraciones entre el presidente norteamericano Donald Trump y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Trump argumentó que los soldados de México “recientemente sacaron armas” contra los efectivos de la Guardia Nacional estadounidense, lo que dijo que "probablemente" fue una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera.

¡Mejor que no vuelva a pasar! Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera”, aseguró el gobernante.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de abril de 2019

En otro tuit, comentó: “¿alguien puede entender qué es un GRAN trabajo de Patrulla Fronteriza y Cumplimiento de la Ley en nuestra frontera sur? En lo que va del año, han detenido a 418,000 inmigrantes ilegales más, mucho más que el año pasado. México está haciendo muy poco por nosotros. ¡LOS DEMÓCRATAS EN EL CONGRESO DEBEN ACTUAR AHORA!”.

Can anyone comprehend what a GREAT job Border Patrol and Law Enforcement is doing on our Southern Border. So far this year they have APPREHENDED 418,000 plus illegal immigrants, way up from last year. Mexico is doing very little for us. DEMS IN CONGRESS MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de abril de 2019

Durante la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador se comprometió a analizar el incidente tomando en cuenta lo señalado por presidente Trump, para luego actuar de conformidad con la ley, en el marco de la soberanía de México.

Recalcó que le dice al magnate que no busca una pelea sino una relación amistosa, con respeto mutuo y cooperación para el desarrollo.

Vamos a seguir actuando para relaciones cordiales y buena vecindad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos”, apuntó.

Ayer se dio a conocer que al realizar trabajos de respaldo militar en la frontera con México debido al reforzamiento de la seguridad fronteriza ordenado por el gobierno de Donald Trump, militares del Comando Norte de Estados Unidos sostuvieron un enfrentamiento con tropas de México, acorde con lo reportado por Milenio Diario.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado 13 de abril, cerca de Clint, Texas. Según el reporte de Newsweek, los soldados mexicanos abordaron a los dos militares estadounidenses cuando los segundos se encontraban dentro de un vehículo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los a los dos.

Los milicianos nacionales creyeron que se encontraban en territorio mexicano, por lo que al acercarse al automóvil estadounidense uno de los mexicanos tomó el arma de uno de los de EU y la arrojó dentro del propio vehículo.

Después de una breve discusión entre los soldados de ambos países, los militares mexicanos abandonaron el área", explicó el Comando Norte.

Acorde con esta dependencia los soldados de Estados Unidos se apegaron a "los procedimientos y protocolos establecidos".













