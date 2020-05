AMLO y Trump contra la prensa crítica; Merkel la defiende

En plena crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, los presidentes de México y Estados Unidos, se han lanzado contra los medios nacionales e internacionales considerando que publican "calumnias" y "fakemews".

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

El pasado 15 de mayo, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió sus embates hacia la prensa y apuntó en esta ocasión a los medios internacionales de mayor prestigio como The New York Times, The Washington Post, The Financial Times y El País, acusándolos de mentir y de no tener ética en la cobertura que han hecho en México sobre el manejo que ha tenido su gobierno ante el impacto del covid-19.

Y dijo que ante la crisis estos medios como la prensa en su totalidad deben reflexionar sobre su rol.

"Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, The Washington Post, Financial Times, El País, muy famosos pero sin ética"

Los señalamientos del presidente López Obrador se deben a que estas publicaciones han cuestionado las cifras oficiales sobre los contagios y decesos ocasionados por el covid-19.

Trump critica a The Washington Post

Desde el pasado 20 de febrero, durante la contingencia, el presidente Donald Trump atacó a la prensa señalándola como "deshonesta".

"La prensa nunca ha sido más deshonesta de lo que es hoy. Se escriben historias que no tienen absolutamente ninguna base de hechos. Los escritores nisiquiera llaman pidiendo una verificación. Están totalmente fuera de control. Lamentablemente, mantiene a muchos de ellos en el negocio", escribió en su cuenta de Twitter.

En varias ocasiones el mandatario estadounidense ha hecho de sus ataques a los medios de comunicación una de sus principales señas de identidad, y ha acuñado el término de "noticias falsas" para referirse a la prensa crítica con su gestión.

Además, en otro tweet escribió "El Washington Post ignoró los estándares periodísticos básicos porque quería avanzar en su agenda sesgada bien conocida y fácilmente documentada contra el presidente Donald J. Trump".

Además calificó a este medio como "El enemigo de la gente".

The Press has never been more dishonest than it is today. Stories are written that have absolutely no basis in fact. The writers don´t even call asking for verification. They are totally out of control. Sadly, I kept many of them in business. In six years, they all go BUST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

... y Merkel destaca el valor de la prensa crítica

Contrario a las declaraciones de ambos presidentes, Angela Merkel destacó el valor de la prensa crítica en tiempos de covid.

Este sábado 16 de mayo la canciller alemana Angela Merkel destacó el valor de la prensa crítica contra los totalitarismos, especialmente en los tiempos actuales marcados por el coronavirus, y la necesidad de discernir entre información veraz y "mentira".

"Los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica", declaró Merkel en su mensaje semanal a sus compatriotas.

La democracia necesita "hechos e información", capaces de discernir entre "verdad y mentira" y, a la vez, de proyectar "distintas perspectivas de la realidad y diversidad de opiniones", destacó EFE.

Merkel recordó en su mensaje la aparición de los primeros exponentes de prensa libre "bajo licencia de los aliados", tras la capitulación del Tercer Reich, el 8 de mayo de 1945. Y, a continuación, pasó a la situación creada por la pandemia del coronavirus.





bl