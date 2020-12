AMLO y su prima Felipa, de las bromas a la sanción

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que recular en cuanto a las burlas que soltó sobre los contratos que tenía su prima Felipa Obrador con Pemex, ya que sí existían y ahora han sido rescindidos.

Felipa Obrador tiene contratos con Pemex, el IMSS e ISSSTE hasta por 365 millones de pesos, de acuerdo con una investigación revelada la semana pasada por LatinUs, del periodista Carlos Loret de Mola titulada "Negocios en familia".

Ante esta noticia, el mandatario mexicano se mofó junto a los youtuberos que asisten a la mañanera el viernes pasado e incluso negó conocer sobre ese tema.

Sin embargo, en la conferencia mañanera de este lunes, el presidente López Obrador reconoció que supo que su prima intentó acceder a contratos de Pemex el año pasado, de lo cual fue alertado por el director de la petrolera mexicana, Octavio Romero Oropeza, por lo que el presidente dio la orden de no otorgarlos.

El mandatario mexicano indicó que posteriormente la empresa de su prima se asoció con otro grupo de compañías para participar en licitaciones de Pemex, de tal forma pudo hacerse de un contrato de la empresa productiva del Estado.

En Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato, cuando el director me informa lo llamo a actuar de conformidad con la ley, apuntó el presidente.

Destacó que aunque se trate de familiares no habrá corrupción ni influyentismo en su gobierno, sin embargo, aceptó que Pemex debió cuidar más este asunto.

"No soy corrupto. Los adversarios pueden buscar y buscar y no van encontrar nada. Puede haber un periodista y tener la deformación de vivir en residencias y tener departamentos en el extranjero; su Dios es el dinero. Pero a mí no me gusta tener dinero", remató López Obrador.

(Luis Ramos)