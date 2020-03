AMLO y Calderón, los contrastes ante la pandemia

El coronavirus (covid-19) comienza a extenderse por todo el país, más de mil contagios y 30 fallecido han provocado la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno federal.

Varios expertos aseguran que la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la pandemia fue tardada, unos más que ha sido a tiempo.

Esta no es la primera vez que el país sufre por un fuerte virus, hace más de una década, en 2009, México fue el epicentro de la pandemia de influenza A H1N1. En aquellos años el país era gobernado por Calderón, quien tomó las decisiones para erradicar la pandemia.

Por ello, Vanda Felbab-Brown, investigadora del Centro de Seguridad e Inteligencia del Siglo XXI en el programa de Política Exterior de la Institución Brookings en Washington, Estados Unidos, analiza el contraste de posturas y acciones ante la pandemia por parte de López Obrador y Calderón.

En su artículo "AMLO y Covid, Calderón y H1N1", publicado en México Today, Felbab-Brown enlista los contrastes.

Primero, refiere que, en efecto, la respuesta de López Obrador fue tardía, pues estaba motivado por "una falsa esperanza" de salvar la economía del país. Por su parte, sostiene, Calderón respondió de forma rápida, privilegiando la salud ante la economía.

Por otra parte, mientras Andrés Manuel tardó en hacer un llamado a los mexicanos a quedarse en casa, incluso los instó a salir y consumir del comercio local. Felipe, prohibió todas las reuniones públicas y cerró las escuelas y en la Ciudad de México, y todos los servicios no esenciales se cerraron.

En ambos casos, el gobierno federal realizó un llamado y movilizó a miembros del Ejército Mexicano.

En cuanto a recursos, López Obrador ha informado que utilizará un fondo de 400 mil millones de pesos para hacer frente a la crisis; a la administración de Calderón, la pandemia le costó a México 4 mil millones de dólares.

Las circunstancias también fueron distintas, mientras en 2009 el virus prácticamente nació en México; el coronavirus anunció por meses su llegada al país al nacer del otro lado del mundo en China.

Tras la epidemia de la influenza A H1N1, el sistema de salud de México estaba abrumado; actualmente el sistema de salud no ha sido rebasado, sin embargo, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, ha hecho un llamado enfático a la ciudadanía a quedarse en casa pues es "la última" oportunidad" para que los casos no se disparen y los hospitales no colapsen.

Ambos gobiernos, tanto el de Andrés Manuel como el de Felipe, lanzaron una campaña masiva de concientización pública.

La influenza A H1N1 golpeó particularmente a los ancianos y a las personas con afecciones como asma, diabetes y obesidad, como lo hace el coronavirus. Sin embargo, en 2009 los hospitales comenzaron a presenciar un salto de muertes por neumonía entre los jóvenes, lo que no ha pasado en el escenario actual.

En 2009 , la cooperación de México con los Estados Unidos y Canadá fue fundamental, a medida que la enfermedad se extendió, los médicos estadounidenses se dirigieron a México para ayudar, y los canadienses envió vacunas y suministros. Actualmente no se asoma una relación trilateral parecida en materia.

Al final de la epidemia, la influenza A H1N1 infectó a 66 mil mexicanos y mató a 671. Esperemos que las cifras en México sean mucho menores.