AMLO y Bukele, estrategias distintas para atacar a la prensa: El Faro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tiene un estilo muy diferente al de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele para atacar a la prensa, sin embargo, ocupan un par de estrategias similares, considera El Faro.

El Faro, uno de los portales digitales informativos más destacados en El Salvador por sus investigaciones en temas de corrupción, atraviesa por una situación compleja tras los ataques verbales que recibe del popular presidente Nayib Bukele. Esto, después de publicar una investigación que señala que el mandatario salvadoreño pactó con el grupo criminal de la Mara Salvatrucha (MS13) para reducir la violencia en este país centroamericano.

En entrevista con La Silla Rota, Óscar Martínez -editor de investigaciones especiales de El Faro- narró el contexto de esta situación. "Hemos publicado desde hace décadas investigaciones sobre corrupción de presidentes centroamericanos... Hemos explicado cómo funciona la Mara Salvatrucha y cómo operan las pandillas centroamericanas" refirió; y agregó que este fenómeno también lo han investigado en México por el paso de los migrantes centroamericanos hasta el sur de la frontera de Estados Unidos.

El Faro destaca por su trabajo no sólo local y regional; también ha hecho alianzas con medios internacionales como El País en España y colabora con el New York Times en Estados Unidos, igualmente recién abrió su edición en inglés. Destaca también que hace cuatro años recibió el reconocimiento de la fundación Gabriel García Márquez por su trabajo de investigación.

Desde qué este presidente joven de 39 años llegó al cargo hace un año -dice en referencia a Bukele- y qué tiene una altísima popularidad, su objetivo ha sido mantener esta popularidad hasta las elecciones legislativa de febrero 2021. Para lograr ese objetivo el presidente ha convertido toda voz crítica en un opositor político, así como con la universidad centroamericana como con todos. Hace tres semanas revelamos, con documentos oficiales que este gobierno tiene más de un año negociando con la MS-13 la reducción de homicidios en El Salvador. Entonces los ataques presidenciales han aumentado

En respuesta, señala Martínez, el presidente salvadoreño utilizó sus redes sociales y cadenas nacionales acusando a El Faro de corrupción y de financiamiento por sus opositores políticos. "Durante la investigación de pandillas notamos que nuestras comunicaciones están intervenidas, nos siguen agentes del estado y nos fotografían buscando quiénes son nuestras fuentes", enlistó. "Como no han encontrado de qué acusarnos, presidente anuncio por cadena nacional algo grave, ordenó a la directriz de Hacienda construir un caso de lavado contra el periódico. El gobierno envió a agentes del ministerio de Hacienda que en el último mes han estado solicitando papeles que no tienen por qué, solicitar donde se habla de cuestión periodística y no de finanzas, intentando asfixiarlo financieramente para intentar destruir el periodismo qué hacemos".

La técnica de El Faro, Factum, EDH, LPG, y las paginitas web nuevas, es bien clara:



“El contrato lo recibió el amigo, del primo, del vecino, del tío, del compañero de colegio”.



No les funcionó lo de dictador, ni agresor, ni que vivo en Miami.



Esta tampoco les va a funcionar ?? — ???? (@nayibbukele) June 26, 2020

Este acoso no es nuevo, precisa. Desde antes de la publicación del reportaje Bukele denostó su trabajo de investigación en redes sociales. El Faro destacó a La Silla Rota que su único interés es garantizar condiciones de seguridad para su equipo periodístico y afirmó que no es oposición política de nadie.

Hemos descubierto pactos con las pandillas QUE vienen desde 2012 cuando el gobierno era otro. Hemos descubierto los tratos con las pandillas de los dos principales opositores políticos de Bukele quién utiliza las herramientas del Estado para destruirnos. Queremos que nuestros colegas salgan a la calle sin que los siga un agente de inteligencia, ni intervengan sus comunicaciones o quién sabe más qué va a pasar

Señaló que para garantizar la continuidad de su trabajo periodístico han debido recurrir a denuncias internacionales lo que les ha brindado el respaldo de la prensa internacional, así como de periodistas y congresistas norteamericanos demócratas quienes enviaron cartas al presidente salvadoreño para que cese esté hostigamiento. "Estamos convencidos de que este presidente no va a parar, va a continuar y a aumentar sus ataques en contra del Faro y del periodismo nacional", advirtió Martínez.

"El presidente no nos ha mencionado una vez, sino cientos de veces desde que llegó al gobierno", precisó. No obstante, la actitud del mandatario no les ha afectado en términos de audiencia; aunque los seguidores del presidente en redes sociales si les han atacado y señaló que esto va en aumento. "Es preocupante porque amenazan con agredir a colegas del periódico, mujeres, con golpear, atacar a colegas que hacen cualquier tipo de cobertura. En algunos de ellos amenazaban con tratar de llegar a la redacción de El Faro y quemarla. El nivel de retórica del presidente se reproduce rápidamente en las cuentas de sus seguidores y entre las cuentas falsas que ocupan para atacarnos", describió.

BUKELE Y AMLO

No es la primera vez que comparan a ambos mandatarios. El periodista Alberto Najar de la BBC publicó en enero un artículo en el que les comparó -pese a sus diferencias de edad-, bajo la premisa de que ambos son populares en Latinoamérica según encuestas de sus propios países.

Desde esta perspectiva El Faro compara la situación que vive en estos momentos con la situación que vive la prensa en México con el presidente López Obrador. "Mi perspectiva personal es que Bukele el jueves en cadena nacional atacó a la prensa; creo que el presidente López Obrador al día siguiente subió un video de los que, según él, eran periodistas vendidos y señalando a quienes lo atacaban en columnas. Me parece que el presidente Obrador con un estilo muy diferente al de Bukele -pues Bukele es alguien súper enérgico, que se descontrola en las conferencias, golpea en la mesa y grita-; mientras que Obrador es más relajado, ocupan un par de estrategias similares".

“La primera es que ambos quieren dividir el mundo entre buenos y malos, opositores a mi gobierno y mi gobierno heroico”, señaló Martínez. "No entienden el papel de la prensa que una de sus funciones principales es vigilar el ejercicio del poder, gasto público y cuestionar los mecanismos de quienes ejerce poder en el momento en que lo ejercen. Y ellos no lo entienden. Y en segundo lugar es que ocupan la lógica simplista de aliados y enemigos, a la hora de pedirle a la gente que descrean de los periodistas y periódicos en lugar de referirse a las investigaciones. Casi nunca o les cuesta mucho hablar de las investigaciones que les incomodan, prefieren hablar de la cabecera del periódico y decir es mentiroso y alejarse de las pruebas para alejarse más a las emociones para que la gente deteste marcas o emblemas lugar de investigaciones periodísticas. En eso se parece mucho".

El presidente López Obrador y Bukele estuvieron juntos en Chiapas al inicio de su gobierno en El Salvador. Los videos en YouTube muestran que por accidente López Obrador le golpeó. Y en esa ocasión y en la conferencia de prensa ambos fueron amables recíprocamente.

Bajo este contexto, Martínez pidió "estén pendientes, estoy convencido de que ocurrirán cosas peores y que este gobierno no se va a detener. Fuentes internas del gobierno nos dice que el presidente Bukele tiene una línea de no parar hasta destruir a El Faro. Habrá un día una noche o un fin de semana donde nosotros anunciamos, aún no sabemos cuál, el segundo paso en el nivel del acoso a nosotros. Y eso a estas alturas y habiendo demostrado el presidente lo que ha demostrado, puede hacer desde que nos congelan las cuentas bancarias hasta que arresten a alguno de nosotros".

CARTA ABIERTA Y URGENTE AL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Una centena de periodistas, miembros del Consejo Rector de la Fundación Gabo, otros voceros de la comunidad de periodistas iberoamericanos y ciudadanos de distintos países expresaron su más enérgico rechazo a la escalada de ataques contra la prensa independiente de El Salvador y el Estado de Derecho ejercida por el presidente de ese país, Nayib Bukele.

En una carta dirigida a Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtieron que el clima de acoso y estigmatización de los medios de comunicación que fiscalizan al poder ha recrudecido en las últimas semanas y alcanzó niveles inauditos, después de que El Faro revelara el 3 de septiembre una negociación secreta entre el Ggobierno de Bukele y una de las más peligrosas bandas del crimen organizado de ese país (la Mara Salvatrucha, MS-13), con vistas a las elecciones de 2021 en El Salvador.

“El último eslabón de esa escalada se produjo en la noche del 24 de septiembre cuando el presidente Bukele anunció por cadena nacional que El Faro está siendo investigado por ‘lavado de dinero y evasión tributaria’. En un momento de su agresiva alocución, el presidente mostró un video en el que aparece el fundador de El Faro, el destacado periodista Carlos Dada, informando en la Asamblea Legislativa de los ataques de los que el periódico ha sido objeto por parte del Gobierno”.

El Faro, indicaron los firmantes en su carta, es uno de los medios de mayor prestigio en el continente. Sus rigurosas e impactantes investigaciones lo han convertido, desde hace muchos años, en un referente para periodistas, académicos e intelectuales en Iberoamérica y Estados Unidos. En 2016 la Fundación Gabo le otorgó el Premio de Excelencia, constituyéndose en el primer equipo periodístico que obtiene el máximo galardón del periodismo Iberoamericano.

“No solo El Faro fue blanco de los ataques del presidente Bukele el 24 de septiembre. Tres cuartas partes de su alocución de dos horas -transmitida a todo el país- estuvieron dedicadas a denostar y descalificar el trabajo de otros medios de comunicación, como Factum, Focos, Gato Encerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Colatino y El Mundo”.

La investigación de “lavado de dinero y evasión tributaria” no es la única indagatoria de la que actualmente es objeto El Faro. La escalada tiene su cronología: el 2 de julio pasado se publicó en el Diario La Página un texto anónimo en el que se acusó a sus directivos de encubrir un delito de agresión sexual contra una periodista. La Página está bajo tuición del Consejo Nacional de Administración de Bienes, que preside el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es decir, está controlada por el Gobierno de El Salvador. Desde las redes sociales del presidente Bukele, sus ministros y del director de la Policía Nacional Civil se inició una campaña acusando a directivos y periodistas de El Faro de “violadores” y “encubridores de abusos sexuales”.

Diversos periodistas de varios países firmaron la carta, aquí destacamos los nombres de México, entre los que destaca el director de La Silla Rota, Roberto Rock:





(MJP)