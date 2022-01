AMLO vuelve a set guinda en la mañanera y dice que ya pasó lo peor de la pandemia

Las mañaneras de AMLO de 2022 arrancaron con un mensaje de año nuevo para los ciudadanos mexicanos y con el regreso del guinda al set, color oficial del partido Morena.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió poco antes de las 7:00 horas de este lunes 3 de enero para realizar su primer conferencia mañanera de 2022, en el set ya lo esperaba un nuevo set de color guinda y con dedicatoria a Ricardo Flores Magón.

Los sets de la mañanera pasaron más de un año con el color verde de fondo con motivo de las elecciones intermedias, sin embargo, en 2022 han decidido recolocar el color guinda en vísperas de la consulta de revocación de mandato y elecciones estatales en seis estados del país.

En las últimas semanas, la revocación de mandato ha ocupado la atención del presidente en las mañaneras, llamando a los ciudadanos a participar y enfrentándose al INE, organismo electoral que reclama falta de presupuesto para poder llevar a cabo la consulta.





EL AÑO DE FLORES MAGÓN





Otro elemento nuevo es la nueva imagen institucional para el año 2022 en el gobierno federal, la cual corresponderá a la figura de Ricardo Flores Magón, ya que este año se conmemora su centenario luctuoso.

En toda la documentación oficial del gobierno federal, como se ve ahora en la mañanera, se llevará la leyenda: "2022, año de Ricardo Flores Magón".





YA PASÓ LO PEOR DE LA PANDEMIA, DICE AMLO EN MENSAJE DE AÑO NUEVO





El presidente López Obrador arrancó 2022 con un mensaje de Año Nuevo. Señaló que a todos los mexicanos les irá muy bien, pues se mostró optimista de que ya pasó lo peor de la pandemia de covid-19.

El mandatario mexicano comentó que México salió adelante gracias al pueblo y a la gran reserva de valores que tiene la población.

"Que deseamos, que sea muy bueno, bueno, bueno, buenísimo para todos los mexicanos y para todos los seres humanos. Que sea un año con salud, con mucha felicidad, eso es lo que deseamos y hay condiciones inmejorables para conseguir esos buenos propósitos. Estoy optimista", lanzó.

?? #VIDEO El presidente @lopezobrador_ desea salud y felicidad a todos los mexicanos y seres humanos en este #AñoNuevo https://t.co/7lo3TuvgV2 pic.twitter.com/8zAO8dsZcg — La Silla Rota (@lasillarota) January 3, 2022

RECONOCE AUMENTO DE CASOS COVID POR ÓMICRON

El presidente López Obrador reconoció este lunes un aumento de casos de covid-19 en México derivado de la variante ómicron, aunque celebró que esto no ha representado un crecimiento en las hospitalizaciones ni muertes por el virus.

"Sí, están incrementándose los contagios por esta nueva variante pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante: no hay fallecimientos, es una síntesis, un resumen. Pensamos que va n a aumentar los contagios, pero no tiene la gravedad esta variante que la otra, que nos afectó mucho", indicó.

El mandatario mexicano mostró que ayer domingo se registró una ocupación hospitalaria del 14 por ciento y 12 por ciento en camas con ventilador, lo cual, dijo, no tu cambios hoy.

"Esto es de ayer 14 por ciento. No cambió, sí hay más contagios, eh, pero no hay hospitalización y 12 por ciento de ocupación de camas con ventilador. Hoy tenemos reunión con todo el sector", informó.

"En Estados Unidos incluso se está sosteniendo que son cinco días de reposo y los síntomas no tienen las mismas características de la otra variante, que era más dañina. Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo", sostuvo.





DAN INFORME DE TIANGUIS DEL BIENESTAR





La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que en el Tianguis del Bienestar se entregaron gratuitamente 3.5 millones de bienes nuevos a familias en condición de pobreza en México.

Detalló que ahora esperan visitar en el primer trimestre de 2022 40 municipios en la zona mixteca y en los altos de Chiapas.

"Llevar a las poblaciones más humildes del país los artículos de forma gratuita, devolviendo lo que por derecho corresponde. Lo que van del año se han atendido un total de 85 mil 4 familias en 21 municipios en extrema pobreza donde se han entregado más de 3.5 millones de artículos nuevos", indicó.





EL INVITADO DEL PARLAMENTO INGLÉS EN LA MAÑANERA





El presidente López Obrador invitó al parlamentario inglés, Jeremy Corbyn, y a su esposa, la mexicana Laura Álvarez, para presencias la mañanera.

"Ellos me invitaron cuando era opositor a visitar el parlamentario inglés", expuso.

?? #VIDEO Invita @lopezobrador_ a México y a la actividad legislativa del país a Jeremy Corbyn, líder de los laboristas de Gran Bretaña https://t.co/7lo3TuvgV2 pic.twitter.com/H6L0v04ycZ — La Silla Rota (@lasillarota) January 3, 2022

El laborista Corbyn también "defiende causas justas", especialmente a la clase trabajadora del Reino Unido, comentó López Obrador.

"Me invitó Jeremy a una sesión y están a una distancia de poco más de un metro, cara a cara, conservadores y liberales, laboristas y el partido del gobierno ahora, en un ejercicio que hacen un día a la semana, en un debate apasionado, desde luego con argumentos, pero fuerte, cara a cara", indicó el mandatario.

Agregó que invitó a Corbyn para que vea que la mañanera es un "parlamento informativo".





(Luis Ramos)