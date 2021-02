AMLO vs Calderón, los encontronazos de una eterna rivalidad (Foto Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló del exmandatario Felipe Calderón; éste no se quedó callado y le respondió al tabasqueño en una más de sus ya constantes encontronazos como rivales políticos.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario criticó cuando el expresidente comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico” en Apatzingán, Michoacán.

"Calderón declaró la guerra, le pegó un avispero a lo tonto, cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande. Parecía el ´comandante Borolas´. Y ahí declara la guerra".

De forma casi inmediata, Felipe Calderón respondió a López Obrador a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”.

Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 23, 2019

Este es solo uno de los ya comunes encontronazos entre Andrés Manuel y Felipe, quienes comenzaron una dura rivalidad en la contienda electoral, donde Calderón Hinojosa tuvo una cerrada y polémica victoria sobre López Obrador.

Y es ese tema uno de los más comunes en cuanto a razones para atacarse uno al otro. Andrés Manuel ha asegurado en más de una ocasión que en las elecciones del 2006 él ganó y Calderón obtuvo la presidencia con un fraude.

Al respecto, Felipe a principios de este mes, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el ahora presidente está acomplejado con el tema.

"Es una especie de complejo que lo ha acompañado buena parte de su vida pero no es así porque yo gané con un margen y él ha mostrado pruebas y no hubo tal fraude"

En medio del desabasto de gasolina que se presentó a principios de año para combatir el robo de combustible, López Obrador acusó a los tres sexenios anteriores de ser omisos ante el “huachicoleo”.

Al respecto, Felipe Calderón respondió que cuando gobernó el país combatió “con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores”.

En otro desencuentro sucedió cuando el presidente ordenó al director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, dar a conocer el nombre de los funcionarios que participaron en el sector energético en empresas particulares, acusándolos de tráfico de influencias.

Entre ellos apareció Calderón Hinojosa, quien fungió como consejero de Avangrid, empresa que le vende energía a la CFE, al terminar su gobierno.

El expresidente panista respondió: “Categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales, haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés, y mucho menos en actos corrupción. Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento”.

Y agregó: “La ley prohíbe aceptar cargos durante 1 año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo”.

Por su parte, López Obrador refirió que se trataba más de un señalamiento de índole ético que legal y disculpas al expresidente por las acusaciones que hizo en contra suya. Calderón agradeció la disculpa.

Los señalamientos que unos a otros se han hecho son innumerables, pocos, sin embargo, son los que sí se contestan.

Entre la larga lista de, incluso insultos, sin responder se encuentra por ejemplo el término de “mesías” que Calderón le acuñe a López Obrador, también lo llamó “víbora prieta” cuando este aún era presidente; mientras que el tabasqueño lo ha calificado como “mezquino” y “pelele”.

