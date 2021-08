AMLO versus Anaya, continúa el pleito; ¿qué se dijeron? +videos

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, chocaron una vez más este lunes.

A través de su cuenta de Twitter, Anaya expuso el pasado sábado recibió un citatorio para comparecer el jueves en el Reclusorio Norte y aseguró que quieren darle 30 años de cárcel.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan "solo" suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

"No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa: es un citatorio, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia", lanzó el panista.

Destacó que el inicio de las audiencias será vía zoom, sin embargo, luego tendrá que presentarse en el Reclusorio Norte.

"Y aquí dice los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza Andrés Manuel, si no imagínate", dijo el político queretano en tono de burla.

El presidente López Obrador llamó a Anaya a presentarse a la audiencia que surge de una acusación hecha por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

López eres un tramposo y un maligno!!

Vaya manera de jugar con la justicia.

Recuerda el poder es efímero.

Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX. https://t.co/a0aSKFrpTR — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 23, 2021

"Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al Presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al Reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme", lanzó.

Destacó que si queda tras las rejas perdería sus derechos políticos, no podría ser candidato a la Presidencia en 2024, ni hacer videos para denunciar la ineptitud de la 4T. "Esa es la razón de fondo por la que me quiere encarcelar", indicó.

Anaya hizo referencia a los videos en los que hermanos de AMLO reciben fajos de billetes y remarcó que si eres adversario del presidente "en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años de la cárcel".

"El exilio es una decisión bien dolorosa. (...) En tiempos de autócratas como López Obrador el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla", indicó. También, advirtió al tabasqueño que no podrá deshacerse de él.

Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 23, 2021





¿QUÉ DIJO AMLO EN LA MAÑANERA?





El presidente López Obrador indicó que Anaya pensó que culpando al Ejecutivo federal iba a librarse de las acusaciones de la FGR.

"Se le juntaron esas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara. Entonces, se le hizo fácil decir 'me está persiguiendo, Andrés Manuel'. Ahora sí que como diría su compañero camarada del bloque conservador, '¿y yo por qué?'. Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar, muy mal, muy mal ese proceder", destacó desde Palacio Nacional.

"El que nada debe, nada teme", AMLO manda mensaje a Ricardo Anaya y le pide enfrentar su situación jurídica https://t.co/7lo3TudFws pic.twitter.com/VpQlmSSbF3 — La Silla Rota (@lasillarota) August 23, 2021

López Obrador dijo que este caso puede quedar como lección para los jóvenes, para que aprendan que la política no es para trepadores y ambiciosos.

"Él me acusa con un Twitter, yo respondo lo que yo creo, que él debe de hacer, no irse del país y enfrentar su situación, el que nada debe nada teme, y él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila. Incluso no afecta a ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente. Cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen", comentó.

¿POR QUÉ AMLO MENCIONÓ A JAVIER LOZANO EN LA MAÑANERA?

El presidente López Obrador utilizó en la mañanera un video de Javier Lozano, cuando atacó a Ricardo Anaya durante la campaña presidencial de 2018.

El mandatario mexicano recordó que Lozano fue vocero de la coalición encabezada por el PRI, cuyo abanderado presidencial fue José Antonio Meade.

En la pantalla de la mañanera, López Obrador expuso dos videos, en uno él se burlaba de Lozano de acusarlo de recibir dinero de los rusos, mientras que en el otro el vocero de Meade arremetía contra "mentiras" de Anaya en la campaña de 2018.

Se trata del video "¿Será lo de Anaya lavado de ´moches´?", donde Lozano analizó justificaciones de Anaya en el que explicaba cómo compró un lote de 10 millones de pesos para luego venderlo como nave industrial en 54 millones de pesos.

¿Por qué Javier Lozano "apareció" en la mañanera? https://t.co/z3mJ4Vyl3H pic.twitter.com/3sIrTKBQ76 — La Silla Rota (@lasillarota) August 23, 2021





(Luis Ramos)