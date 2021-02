AMLO verá que no se puede decir sí siempre al matón de Trump: Roberta Jacobson

La exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, no se anda con rodeos al afirmar que así como Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que el “amor y paz” como política interna sobre migración no funciona infinitamente, “va encontrar que no se puede conciliar y aceptar siempre las demandas de un matón como (Donald) Trump”.

En entrevista con la BBC de Londres, la diplomática con 31 años de carrera y exsecretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, considera el acuerdo alcanzado con Trump para México parece como un éxito porque por lo menos no tienen aranceles por 90 días.

Admite que ante el amago de Trump el gobierno mexicano tuvo que ceder: “por mucho que me da pena decirlo, la amenaza sí funciono porque podíamos ver casi la mitad del gabinete (de México) viajando a Washington en pánico, prestar atención y acordar cosas que quizás no estaban preparados para aceptar antes”.

Sobre el punto acordado en el sentido de que los migrantes esperen en México mientras sus solicitudes de asilo se procesan en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, dice que es la parte más peligrosa para México y no cree que vaya a tener éxito.

“Si vemos las cifras que ha mencionado el canciller en el momento en que estaban escribiendo ese acuerdo, tenían entre 8,000 y 10,000 migrantes esperando en México. Después de una semana hay gente que dice que la cifra es como 20,000 personas. No sé exactamente, pero está creciendo la cifra de personas que tienen que esperar en México.

“Y tenemos encima la ampliación del programa por toda la zona norte de México. Eso me parece que va a presionar al gobierno de López Obrador muchísimo, porque no veo infinita la paciencia, la generosidad o los recursos de los estados en el norte del país de aceptar a esa gente. ¿Cómo pueden alimentarlos, dar viviendas y hasta quizás empleos a todas esas personas que tienen que esperar a veces dos años para su proceso de asilo?”.

Añade que fue un error por parte del gobierno de México aceptar todo esto sin pensar exactamente cómo finalizar ese proceso

Jacobson no cree que hacer de México un “tercer país seguro” funcione con la posibilidad de que los migrantes de El Salvador, Honduras u otros países se queden en Guatemala como refugiados. Y los de Guatemala en México.

“Ahora, no veo la capacidad de México para procesar todos estos migrantes, y ni hablar de Guatemala. No tienen recursos humanos ni financieros para procesar a todas esas personas. Y esperar para un proceso en México va a motivar a la gente a continuar su viaje a EU. Así que no creo que eso pueda funcionar”, declara.

Y sobre el uso de la Guardia Nacional para detener la migración, considera que no es posible, pues está el ejemplo del aumento de efectivos de la Patrulla Fronteriza, que se ha triplicado en los últimos 10 o 20 años, y la migración indocumentada sigue fluyendo.

-Este acuerdo es el ejemplo más claro de cómo López Obrador ha tratado de evitar la confrontación con Trump, ensayando una estrategia de "amor y paz". ¿Es una estrategia sostenible o, finalmente, AMLO tendrá que enfrentarse a Trump?

Así como el presidente López Obrador ha encontrado que "amor y paz" como política doméstica sobre migración no funciona infinitamente, también va a encontrar que no se puede conciliar y aceptar siempre las demandas de un matón como Trump.

Si estas medidas no bajan las cifras de migrantes de México a EU, (Trump) va a regresar al tema de los aranceles. ¿Y qué es una baja significativa? ¿Diez por ciento de las personas? ¿Veinte por ciento? ¿Y por cuánto tiempo? Tenemos más de un año hasta la elección en EU y el problema que un país tiene para satisfacer a un matón como Trump es que a cada rato va a iniciar otra demanda.

En algún momento el presidente López Obrador tendrá que decidir si quiere continuar con "amor y paz" o si necesita confrontarlo, porque tiene sus propios problemas en México con este tipo de políticas.

El artículo original en la BBC

JGM