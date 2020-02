AMLO ve "mano negra" en protestas en la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "hay mano negra" en las manifestaciones que se están registrando en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los paros de labores.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano llamó a que no haya manipulación económica en las protestas que realizan los alumnos.

"Yo espero que se resuelvan los problemas en la UNAM, no hay condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la universidad, no es la situación del 68, del autoritarismo, ni posterior al 68, cuando esta toma de la universidad", remarcó.

"Además, nada de capuchas, con todo respeto. Un luchador social debe de dar la cara y no aportar por la violencia (...) siento que hay mano negra, porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos, ojalá y se resuelvan las cosas", añadió.

López Obrador dijo que se están viviendo tiempos nuevos porque en el país no está presente el autoritarismo, se está brindando atención a la gente pobre, se respeta a la diversidad, la libertad de prensa y no hay censura.

"No hay una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM; desde luego, hay grupos inconformes y hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo mayoritario. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de la Universidad. Se debe de evitar que haya paros injustificados y que no haya manipulación política", abundó.

Recordó que el martes circuló en redes una convocatoria a paro total en la UNAM, sin preguntarle a la comunidad que conforma a la máxima casa de estudios, por lo que consideró que era un acto de autoritarismo.

RECHAZA ELIMINACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO

Después del debate que se generó y la oposición de organizaciones sociales a que se eliminara el delito de feminicidio del código penal, a propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR), el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó dicha iniciativa.

Consideró que no es el momento de hacer ese tipo de cambios en el país, por lo que, dijo, expresó su opinión en contra ante quienes están haciendo la propuesta.

(Luis Ramos)