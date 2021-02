AMLO va por limpia en Sedena tras detención de Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hará una limpia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional de elementos ligados al general Salvador Cienfuegos, extitular de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto y quien fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En conferencia mañanera, remarcó que es un hecho muy lamentable que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico, desde luego todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales, donde los acusadas tienen derecho a la defensa.

López Obrador señaló que la captura de Cienfuegos es una muestra de descomposición del régimen, de cómo se degradó la función pública en el periodo neoliberal, de un proceso de degradación progresivo, ahora constatamos la profundidad de esta descomposición.

YO ELEGÍ A MI SECRETARIO DE LA DEFENSA Y ES INCORRUPTIBLE: AMLO



El presidente López Obrador aseguró que le tiene toda la confianza a su titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval.



“Hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos. Investigué sus antecedentes, la honorabilidad y los dos son incorruptibles”, dijo en referencia a sus secretarios de la Defensa y de la Marina.

“En el caso del general Luis Crescencio Sandoval lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la Sedena, es decir, no fue propuesto por el entonces secretario de la Defensa (Cienfuegos) y se puede decir que no le correspondía al secretario proponer, pero les pedí tanto al secretario de Marina como al de Sedena que me presentaran opciones y propusieran ternas y en ninguno de los casos, ni en Marina ni Defensa tomé en consideración esas propuestas”, explicó.

AMLO DEFIENDE A FUERZAS ARMADAS



El presidente López Obrador recalcó que en su gobierno no van a encubrir a nadie, pero indicó que está convencido de que las Fuerzas Armadas son instituciones, en este caso la Sedena y la Marina, fundamentales para el desarrollo de nuestros países, son pilares del Estado mexicano.



Manifestó que la Sedena y la Marina son tan fuertes que ni estos asuntos las debilitan.

Por otra parte, señaló que esto debe servir para comprender que el principal problema de México es la corrupción, que eso dio al traste con todo, que es causa principal de la desigualdad económica, pobreza, inseguridad, violencia.

Apuntó que se omitió por mucho tiempo, no se volteó a ver este mal, esta peste que causó tanto daño al país, por eso fue milagroso que el pueblo de México haya decidido por un cambio verdadero.

RECIBE INFORMACIÓN SOBRE CARGOS

Andrés Manuel López Obrador ya recibió información sobre los cargos que se le imputan al ex secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, sin embargo, dijo que será este sábado que detalle al respecto, informó Grupo Milenio.

Este viernes el presidente encabezó la presentación de avances del Programa Nacional de Reconstrucción, evento con el que dio inicio a su gira de trabajo de este fin de semana en Tehuantepec, Oaxaca.

