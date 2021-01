¿AMLO va por el "tesoro" de Porfirio Díaz?

Al menos 822 billones de pesos se encuentran en bancos en el extranjero y pertenecen a los mexicanos, esto sería parte de un mito sobre la supuesta herencia que el presidente Porfirio Díaz había dejado a cada uno de los mexicanos.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera realizar una investigación sobre el "tesoro escondido" que estaría en el extranjero y que en la actualidad asciende a 822 billones de pesos.

"Hemos escuchado esa versión ya en otras ocasiones, pero no tenemos evidencias, no hay pruebas de que esto sea real, desde luego no cerramos ningún expediente que tenga que ver con estos hechos, con la posibilidad de que haya dinero en el extranjero que sea de México, eso no prescribe; si se investiga, si se tiene elementos, si se prueba, si es real; entonces el gobierno actuaría para demandar la devolución de esa riqueza en beneficio del pueblo de México, pero no hay ahora información sobre eso", dijo el presidente durante la mañanera.

El mandatario comentó que varias personas le han informado sobre este dinero en fondos millonarios en el extranjero que serían propiedad de México, no solo del periodo de Porfirio Díaz, sino también del que fuera líder del sindicato de Petróleos Mexicanos, Joaquín Hernández Galicia, "La Quina".

¿CUÁL ES TESORO?

Se trata de una inversión a largo plazo que el presidente Porfirio Díaz hizo al realizar un depósito de 50 millones de pesos en oro en el extranjero para el pago de la Deuda Pública Agraria (DPA) de los pueblos originarios, procedente de los terrenos expropiados a los hacendados como parte de la creación de los ejidos.

De acuerdo con Mauricio Montijo Lucero, administrados y liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, nombre oficial del llamado Tesoro Escondido de México, recientemente ha dicho que el objetivo de este fondo sería distribuirlo entre los mexicanos 100 años después para favorecer el desarrollo del país.

Según Montijo Lucero con el paso del tiempo este fondo se ha incrementado, el también líder de la tribu de los Pápagos, en Sonora asegura que algunos presidentes han tenido conocimiento del recurso pero que pocos han hecho algo al respecto.

En marzo del año pasado, Montijo Lucero aseguró que el presidente López Obrador no tenía conocimiento sobre este tema. Pues se reunió con él de manera informal y posteriormente se entrevisto con el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien se comprometió a revisar la información entregada por Montijo, en la que estaba la ficha técnica del Fondo Mixto Privado y los antecedentes del Fondo de Reserva de los Pueblos Originarios del Norte del país.