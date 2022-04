¿AMLO va por desaparecer pluris o sólo un cambio de piel para favorecer a Morena?

Pese a que en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador se afirma que los diputados plurinominales desaparecerían en su propuesta de reforma electoral, la figura de legisladores de representación proporcional no desaparecería y la que sí se borraría es la de legisladores de mayoría relativa, lo que traería como consecuencia una pérdida del vínculo entre el representante y representado, reforzando así la lealtad con el partido, no con el ciudadano, además de buscar el dominio artificial del Congreso mediante una sobrerrepresentación indebida con su nuevo sistema, advirtieron especialistas.

Horacio Duarte y AMLO, en la presentación de la iniciativa de reforma

"Lo que estás eliminando son los diputados electos de forma uninominal, los de mayoría y los plurinominales los estás creciendo y con ello rompes el vínculo entre el representante y el representado porque al ser diputados de lista la lealtad es con el partido no del ciudadano, tú dejas de votar por un candidato y votas por partido" afirmó Francisco Madero, politólogo.

Al respecto, Diego Valadés, investigador de la UNAM indicó que las medidas planteadas son regresivas, "Todo sistema electoral puede mejorar, pero es inobjetable que el actual garantiza elecciones libres. Las pruebas son históricas: en las tres últimas elecciones presidenciales han triunfado tres partidos distintos. Destruir este sistema es volver al pasado hegemónico".

Todo sistema electoral puede mejorar, pero es inobjetable que el actual garantiza elecciones libres. Las pruebas son históricas: en las tres últimas elecciones presidenciales han triunfado tres partidos distintos. Destruir este sistema es volver al pasado hegemónico. — Diego Valadés (@dvalades) April 29, 2022

Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del INE, señaló que sobre el planteamiento de que se eliminen las representaciones plurinominales, el problema es que en la iniciativa se indica que ahora se hará por listas en cada una de las entidades federativas, lo que daría una ventaja a Morena.

"Es una reforma absolutamente engañosa en el sentido de que se plantea un esquema de democratización del sistema electoral, pero en rigor lo que está buscando en el fondo es que Morena se consolide como un partido hegemónico en donde las decisiones a nivel federal y estatal las detente el partido en el poder, en forma mayoritaria, y con eso puedan hacer modificaciones constitucionales y a las leyes absolutamente a placer del presidente y de los gobernadores en turno", advirtió.

Para Jorge Márquez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la apuesta de reforma electoral puede ser muy popular entre la gente que no entiende la representatividad, y que además está en contra de ellos porque cree que se trata de diputados que nadie votó, aunque sí se hace en otras listas.

"El sentido era en buena medida que aquellos partidos que no ganaban diputaciones alcanzaran representación, darle mayor pluralidad a la cámara", explicó el académico.

Ahora que Morena ya es un partido poderoso, ya no le sirve el concepto de minoría, que es una riqueza del sistema mexicano. "Hay una minoría, hay cosas que no cabrían en la agenda del sistema polarizado, ahora que si se discute que en lugar de 200 diputados sean 100 estaría bien".

Luis Carlos Ugalde, extitular del antes Instituto Federal Electoral (IFE), comentó que la propuesta elimina la geografía distrital y busca elegir a todos los diputados mediante listas estatales.

"Eso suena bien en principio, salvo que la representación proporcional en demarcaciones pequeñas tiende a sobre estimar a los partidos grandes. Hoy tenemos 5 listas de representación proporcional con 40 lugares; en el nuevo esquema habría 32 listas, pero algunas muy pequeñas donde solo entrarían partidos grandes", escribió en sus redes sociales.

El también autor del libro "Por una democracia eficaz" cuestionó la propuesta de eliminar a los diputados de mayoría y elegir a 300 diputados plurinominales mediante 32 listas, una por estado, que podría crear una distorsión en el sistema, que es la de reducir proporcionalidad y pluralidad.

"Por ejemplo hoy cada lista de circunscripción para elegir diputados es de 40, son 5 listas de 40, sí se permite que en esa circunscripción grandotes y chiquitos entren, pero si hay una lista chiquita en Colima o Tlaxcala quién va a entrar. Dos del más grandote y uno del siguiente partido y los demás quedarán fuera. De 32 entidades la mitad son suficientemente pequeñas como para poder reflejar la diversidad del electorado, entonces este ejercicio de elegir a los 300 diputados por 32 listas va a reducir la diversidad del pluralismo del Congreso y sería un paso hacia atrás", alertó a La Silla Rota.

JESÚS REYES-HEROLES Y EL ESPÍRITU DE LAS PLURINOMINALES

Derivada de la crisis de 1976, la reforma política de un año después, 1977, derivó en una serie de cambios legales y reformas constitucionales promovidas por el historiador y encargado de la Secretaría de Gobernación, Jesús Reyes-Heroles.

El funcionario, conocido como el ideólogo del priismo, promovió cambios sustantivos en el esquema electoral para abrir espacios y hacer frente a la inminente realidad política.

Su frase "lo que resiste, apoya", quedó registrada en la fraseología de la política mexicana, refiriéndose al papel de los partidos de oposición que cumplían, a su pesar, a la continuidad del régimen.

Desde abril hasta diciembre de 1977 se discutió y consensuó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), misma que ordenaba la estructura de un colegio electoral, abrió espacios a la oposición como el Partido Comunista, permitió las coaliciones, abrió los tiempos oficiales de radio y televisión a la oposición y nació la fórmula de representación proporcional para repartir curules y escaños en Cámara de Diputados y el Senado de acuerdo a la obtención de votación nacional de los partidos.

Con esta reforma, de acuerdo con el mismo artículo de análisis, se abrió y facilitó el acceso a grupos y partidos que antes estaban marginados y se sentaron las bases para el establecimiento de reglas más equitativas para la competencia entre los partidos.

En la presentación de este jueves, se lee en el documento: "Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá".

Al revisar, la reforma constitucional del mandatario, se plantea que de los 500 diputados, solo quedarán 300 y en los senadores disminuirán de 128 a 95, todos ellos serán elegidos a través del sistema de listas por entidad.

El senador panista explicó que la reforma electoral lleva principalmente dos "propósitos dañinos, uno acabar con la autonomía e independencia del INE y dos, busca el dominio artificial del Congreso con sobre representación indebida con su nuevo sistema".

De acuerdo a Zepeda, existe una trampa en esta propuesta "no desaparece los plurinominales, al contrario, convierte todo el congreso en plurinominales. Desaparece los legisladores de mayoría. Es decir, ya no vas a votar por una persona en específico, ya no habrá rendición de cuentas directa de tu legislador, será un voto por una lista estatal".

Actualmente, los 300 diputados de mayoría relativa son elegidos uno por cada distrito; en el país hay 300 distritos, mientras que los otros 200, los de representación proporcional, son elegidos por listas de cinco circunscripciones.

Destacó que el tema de fondo es que al hacer listas estatales va a ir excluyendo a las minorías estado por estado y al final la integración nacional estará viciada a favor del "partido grande".

"Lo que deberíamos hacer es Representación Pura, que ellos dicen lo están haciendo pero es falso, deberíamos dejar los legisladores de mayoría y usar solo los pluris que se necesiten estrictamente para lograr balancear el Congreso para que sea un espejo del voto ciudadano. Si un partido saca 30% pues 30% debería tener del Congreso, y así sucesivamente", abundó.

Damián Zepeda, resaltó que "ni siquiera los aliados de Morena, como son el PVEM y el PT, estarían de acuerdo en esa propuesta, contenida en la reforma electoral".

CONFORMACIÓN SENADO

Tan solo en el Senado, una cuarta parte de los legisladores son de representación proporcional, los llamados plurinominales.

El coordinador del PVEM y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, es plurinominal, al igual que la del PT, Geovanna Bañuelos.

Sólo el líder de la bancada del PAN, el veracruzano Julen Rementería, llegó al Senado luego de contender en la elección de 2018 y quedar como primera minoría, pero aún así está en contra de la desaparición de la figura de representación proporcional, ya que considera que ello derivará en la sobrerrepresentación del grupo mayoritario.

Con la reforma planteada por el presidente de México, los 300 diputados que quedarían se elegirían por el sistema de listas por estado, con ello habría 32 listas.

El Senado se conforma en la actualidad de 128 senadores, 64 de ellos son los que contendieron en un proceso electoral y ganaron por mayoría relativa, otros 32 quedaron como primera minoría y los 32 restantes los plurinominales, a los que se asignó un escaño, con base en la votación lograda por sus partidos.

En esas listas se inscribe a cuadros políticos relevantes y personajes destacados a quienes las dirigencias partidistas buscan asegurar que lleguen a las cámaras, sin que tengan que participar en elecciones.

En el caso de Morena, logró 11 senadores de representación personal y en ellos ubicó a los exsecretarios de Gobernación y Seguridad Publica, Olga Sánchez Cordero, y Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, así como a la actual titular de Energía, Rocío Nahle. Los tres solicitaron licencia y sólo la primera regresó a su escaño, para presidir el Senado.

Entre los pluris de Morena están el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia; Ifigenia Martínez, Héctor Vasconcelos, Antares Vázquez y Casimiro Méndez, cuya trayectoria es reconocida. Asimismo, el ex panista Germán Martínez, quien renunció a la dirección del IMSS para regresar al Senado y el año pasado dejó la bancada morenista.

El PAN tiene seis plurinominales, en los que colocó también a sus principales cuadros, como Josefina Vázquez Mota y Damián Zepeda y lo propio hizo el PRI con sus ex dirigentes Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu y el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila.

También los coordinadores de la gran mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos el morenista Ricardo Monreal, el priista Miguel Ángel Osorio Chong y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano.

"La elección por listas obligaría a las personas candidatas a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales cinco listas de las circunscripciones plurinominales. Al votarse en cada entidad, las listas estarían integradas por personas nacidas en la entidad federativa o por residentes con antigüedad domiciliaria mínima de un año", detalla la reforma electoral planteada por Andrés Manual López Obrador.