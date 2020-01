AMLO va contra De Mauleón y Gómez Leyva por casos de niños con cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene la presión sobre los periodistas y ejerce su "derecho de réplica" en las conferencia mañaneras sobre algunas notas, esta vez, en medio de la crisis por desabasto de medicamentos, presentó una carta para desmentir una columna de Héctor de Mauleón, publicada en El Universal, que trata de una niña mexicana que no recibió tratamiento con cáncer y tuvo que irse al extranjero para recibir la atención médica requerida.

El mandatario mexicano se refirió a este trabajo como una "calumnia" y destacó que buscará cerrarle el paso al "hampa del periodismo".

"En el caso de salud, porque tenemos que ir cerrándole el paso a la calumnia y no permitir la máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha, tizna y que palo dado ni Dios lo quita. No, no. Tampoco es Maquiavelo, que el fin justifica los medios. No, tiene que haber ética, la política como imperativo ético, y lo mismo el periodismo", lanzó.

Luz Victoria Flores de Villegas, jefa de Hematología Pediátrica del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, señaló en la carta que el contenido de la columna era falso, pues la niña fue tratada en todo momento. Esta misiva fue leída en la conferencia por Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

"La niña era tratada con nosotros en el Centro Médico 20 de noviembre y fue diagnosticada, al llegar a nuestro servicio, de manera correcta y rápida, y recibió el tratamiento de quimioterapia disponible, logrando la remisión de la enfermedad", destacó la doctora.

Relató que la menor presentó una reacción alérgica a la Asparaginasa, por lo que los padres se pusieron en contacto con los médicos suizos para conseguir algún sustituto; al final, se resolvió que la niña tuvo que ser enviada a Suiza para continuar con su tratamiento.

La menor emprendió el viaje a Suiza el 22 de enero de este año junto con su padre, sin embargo, la doctora aseguró que la paciente recibió el resto de su quimioterapia y se trasladó en óptimas condiciones de salud.

El presidente López Obrador comentó que con esta carta la verdad sale a flote.

En la columna de De Mauleón, Walter Rupprecht, padre de la niña, afirmó que se trasladaron a Suiza por el abandono gubernamental. "El gobierno de Andrés Manuel López Obrador abandonó a mi hija", indicó el profesor de inglés.

Incluso, mencionó que la reacción alérgica de la niña se debió a que la Asparaginasa que le aplicaron era de baja calidad y que dos menores más sufrieron un grave choque anafiláctico.

"En el hospital, prácticamente no había con qué tratarla. La lista de carencias era infinita. Teníamos que comprar guantes, gasas, medicamentos que nos llegaron a costar 3 mil pesos. Descubrimos que no había bombas, mangueras, faltaba hasta lo más indispensable", agregó el padre.

Ante los señalamientos de López Obrador, Héctor de Mauleón invitó a que lean su columna y le digan en qué parte mintió sobre el caso de la niña con cáncer, historia que le confirmó el director del hospital.

"Repito: le di voz a una familia que no tuvo acceso al medicamento que necesitaba y que considera que el gobierno la abandonó", tuiteó.

Les invito a que me digan en qué parte de mi columna mentí, en qué se aparta de lo que narra ael padre de Ana Lucía -y confirma el director del hospital.

Repito: le di voz a una familia que no tuvo acceso al medicamento que necesitaba y que considera que el gobierno la abandonó. https://t.co/QK8hWmx0mQ — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) January 24, 2020

¿Distorsión de los medios? Aquí, el padre de Ana Lucía narra lo que las autoridades acaban de decir que no ocurrió, aunque fue confirmado por el propio director del hospital.

?? https://t.co/QK8hWmx0mQ — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) January 24, 2020





¿CÓMO SURGIÓ EL TEMA?





En la conferencia mañanera del jueves 23 de enero, el presidente López Obrador hizo referencia a la columna de Héctor de Mauleón luego de decir que darán solución al problema de abasto de medicamentos sin caer en provocaciones, ante las protestas de padres de niños con cáncer.

"Leí hace tres días, cuatro días, un artículo que me llamó la atención de un columnista de El Universal donde una niña, un niño de tres años, dice el columnista, que por no ser atendido de su enfermedad de cáncer decidieron irse del país, y por culpa del presidente de México. A ver si no está por ahí el artículo", expresó el presidente, a lo que uno de los periodistas le dijo que era de De Mauleón.

"Sí un articulista. Pero es un exceso, o sea, yo no estaba ni enterado, en donde supuestamente los padres extranjeros resuelven irse a su país, porque allá sí el niño o la niña va a tener atención médica", dijo y pidió que le recordarán la cabeza del artículo, a lo que le responden: "El gobierno de Andrés Manuel López Obrador la abandonó´".

El tabasqueño agregó que él "ni sabía" y llamó a leer el artículo para determinar si "esto es periodismo profesional, ético". El presidente se responde: "esas cosas pues no".

"Nada más que si se tiene la consciencia tranquila, si no está uno metido en negocios, si no hay contubernio, si no hay relaciones de complicidad y si de verdad defiende uno la vida, no tiene uno por qué cambiar en nada. Lo que hay que hacer es enfrentar los problemas y seguir adelante, ahora con más fuerza", remató.

Ante este señalamiento, el periodista Héctor de Mauleón remarcó que él sólo voz a una familia que tiene una niña enferma y para la que no hay medicamentos.

Además, cuestionó al presidente: "¿No sería mejor atender el reclamo, en vez de linchar periodistas?".

Señor presidente ?@lopezobrador_?, en mi columna di voz a una familia que tiene una niña enferma y para la que no hay medicamentos. Esa familia considera que su gobierno la abandonó.

¿No sería mejor atender el reclamo, en vez de linchar periodistas?

https://t.co/BphcxtEueH — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) January 23, 2020





EL PRESIDENTE TAMBIÉN SE FUE CONTRA GÓMEZ LEYVA





Ante una pregunta de Marco Olvera, acreditado por un medio en Los Ángeles California llamado "Radio Latino INC", en la conferencia de ayer jueves, el presidente López Obrador arremetió contra el comunicador Ciro Gómez Leyva.

Olvera señaló:

"Algunos medios de comunicación como Ciro Gómez Leyva utiliza un niño, que con los niños nunca hay que meterse, y lo utiliza para generar rating y poner una evidencia de que el niño se está muriendo por falta de medicamentos, cuando Ciro Gómez Leyva no dice que el director de este hospital (director del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", Jaime Nieto Zermeño) tiene intereses para no, obviamente, distribuir estos medicamentos".

Ante esto, el mandatario mexicano comentó que existe inconformidad de algunos medios ante la reducción de presupuesto destinado a la publicidad.

Señaló que "antes no había límite, por mencionar algo; ahora ya no tenemos posibilidad de estar pagando esta publicidad y hay inconformes, y siempre ha habido opositores, o sea, es normal que esto pase".

Recalcó que los medios no se han caracterizado por tener escrúpulos morales y por ello utilizan a niños, aunque indicó que no son todos los medios, "pero sí los que formaban parte del antiguo régimen que se dedicaban a mantener la corrupción, los que eran alcahuetes del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, ahora están muy molestos".

"Por eso, qué bueno que tenemos posibilidad de informar. Ayer que se dio esto le hablé a los responsables del sector salud: Vénganse en la mañana, porque informamos temprano. Antes no podíamos, nada más era Ciro, la opinión de Ciro; ahora no, ahora aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de réplica", concluyó.

Más adelante en la mañanera, el presidente volvió sobre el tema:

"Pero ya me imagino, no vi a Ciro anoche porque me acuesto temprano, pero ya me lo imagino, o sea, no hace falta verlo. No habló seguramente de esta empresa que tiene el contrato, no habla de la gran corrupción que ha habido en el sector salud, mucho menos va a hablar del propósito que tenían los anteriores gobernantes, a los que él protegía, de privatizar la salud. Ni modo que hable de eso", expuso.

Incluso, apuntó que este periodista seguramente no habló de la mujer policía que fue agredida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante las protestas de padres de niños con cáncer.

En su noticiero nocturno en Imagen Noticias, el periodista Ciro Gómez Leyva respondió en dos videos. Precisó que sí se le dio cobertura a las agresiones hechas a una mujer policía por parte de los padres de niños con cáncer.

El presidente @LopezObrador_ criticó el trabajo que presentamos en #ImagenNoticias sobre la protesta de papás de niños con cáncer en el #AICM. Solo tenemos que hacer esta precisión: pic.twitter.com/dnBUwWaKcV — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 24, 2020

Gómez Leyva agregó que se presentó una crónica de la protesta número 11 que desde agosto se presentan por desabasto de medicamentos contra el cáncer que padecen niños en México.

Destacó que buscan contar bien la historia del día en el noticiero y dijo que revisarán la crítica del presidente.

#ComentarioFinal Tras la opinión del presidente @LopezObrador_ sobre nuestro programa, solo diré que en un punto tiene razón, no hablamos de la corrupción pasada. Y no lo hicimos porque presentamos una crónica. Hacemos un noticiero y tratamos de contar bien la historia del día pic.twitter.com/d41TNVMgkp — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 24, 2020





(Luis Ramos)