AMLO, una decepción para el mundo y peor para México: The Nation (Foto Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una decepción para el mundo y ha sido mucho peor para México, así lo aseguró el semanario estadounidense The Nation en un artículo publicado este viernes.

The Nation se suma a ya varios medios internacionales, como la revista inglesa The Economist, el diario francés Le Monde y el periodico alemán Die Welt, quienes han criticado a López Obrador a unos días de llevarse a cabo las elecciones más grandes en la historia democrática de México.

El artículo publicado por el semanario estadounidense, firmado por el periodista Dawn Paley, hace un balance del gobierno de López Obrador del que asegura está yendo al pasado y no al futuro.

"A dos años y medio después de su administración, la brecha entre las promesas de campaña del presidente y sus acciones se está ampliando", sentencia The Nation.

Para el semanario estadounidense, las elecciones del próximo 6 de junio serán un "barómetro" del gobierno de López Obrador.

"Las elecciones intermedias, programadas para el 6 de junio, servirán como barómetro del sentimiento público hacia el gobierno de AMLO", menciona The Nation.

The Nation comenzó criticando la estrategia del presidente ante la pandemia de covid-19: sus dichos minimizando el virus y recomendaciones nada científicas para prevenirlo (como imágenes religiosas y no ser corrupto), su rechazo al uso de cubrebocas -aún tras haberse contagiado-, así como la falta apoyos económicos tanto a personas como a empresa.

El semanario criticó la militarización del país y la diversificación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles como la distribución de vacunas covid, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, así como el control de los puertos.

También lamentó la creación de la Guardia Nacional -que se ha hecho cargo de detener a los migrantes indocumentados que cruzan el país- conformada en su mayoría por militares, rechazando así el llamado de asociaciones civiles que exigían una fuerza civil.

Sin mencionar el rescate del general Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército con Enrique Peña Nieto, detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, pero librado de cargos y deportado a México por intervención del gobierno de López Obrador y exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR).

"La firma de la presidencia de AMLO hasta ahora ha sido la austeridad en todos los ámbitos, con una excepción: el ejército", sentencia The Nation.

The Nation lamentó que el presidente no haya aumentado los impuestos a los más ricos, ni que haya adquirido deuda para combatir la crisis económica derivada de la pandemia, confiando unicamente en los programas sociales que ya tenía y en pequeños microcréditos para pequeñas y medianas empresas que no alcanzaban para todas.

El semanario estadounidense criticó la postura de López Obrador ante el movimiento feminista del cual -dijo- ha restado importancia, acusado de ser infiltradas y manipuladas; en cambio apoyando a Félix Salgado Macedonio en su candidatura al gobierno de Guerrero pese a las acusaciones de delitos sexuales en su contra.

"El presidente no ha apoyado ni alentado el creciente movimiento de mujeres, que está presionando por el acceso al aborto legal y gratuito y un cambio estructural radical para poner fin a la violencia estatal y doméstica; en cambio, AMLO restó importancia a la violencia de género", señala The Nation.

Por otra parte, el semanario señaló que pese la militarización la violencia no ha disminuido y recordó masacres como la ocurrida contra la familia LeBarón -nueve personas, entre ellos tres niños y tres bebés- en Sonora o la de 19 migrantes en Tamaulipas.

También mencionó la violencia electoral, que el presente proceso ha dejado 89 políticos asesinados, 35 de ellos eran candidatos que competían en las elecciones.

"La mayoría de las masacres no logran convertirse en noticias internacionales y solo tienen una breve aparición en el ciclo de noticias nacionales", publicó The Nation.

Si bien, The Nation destaca el interés de López Obrador de revivir a Petróleos Mexicanos (Pemex) con la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y la compra de otra en Texas, Estados Unidos, el presidente parece ignorar los problemas que los combustibles fósiles generan al medio ambiente.

"Intentar volver a la prosperidad del pasado impulsada por el petróleo significa hacer la vista gorda ante la urgente necesidad de reducir la extracción y las emisiones de combustibles fósiles", refiere The Nation.

"FALSO MESÍAS"

El pasado 27 de mayo, The Economist le dedicó la portada de su edición semanal al presidente López Obrador calificándolo como un "Falso Mesías" y un peligro para la democracia en México.

El semanario inglés incluso aseguró que los votantes mexicanos tienen la oportunidad de frenar a López Obrador en las próximas elecciones votando contra Morena, el partido del presidente.

"Dado el riesgo, los votantes del 6 de junio deberían apoyar el partido de la oposición que esté mejor situado para ganar, dondequiera que vivan. Los partidos de la oposición deben trabajar juntos para frenar al presidente", publicó The Economist.

También señaló que López Obrador ya no escucha a su gente cercana y que la palabra que más repite durante sus reuniones de gabinete es "cállate".

"López Obrador es conocido por no escuchar los consejos. Su eslogan en las reuniones del gabinete es ´¡Cállate!´", aseguró The Economist.

Al respecto, López Obrador dijo al día siguiente de su publicación que la portada de la revista era "majadera", "muy grosera" y "mentirosa".

El presidente criticó que anteriormente las revistas o periódicos del extranjero "se dedicaron a aplaudir políticas neoliberales", además las acusó de estar a favor de las privatizaciones y de guardar silencio ante la corrupción.

También calificó como "falta de ética" el llamado de la revista a que los mexicanos no voten por su partido y cuestionó la supuesta injerencia del medio británico.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard publicó una carta en su cuenta de Twitter dirigida a The Economist donde llamó absurda la publicación del semanario inglés.

En la carta como respuesta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ebrard Casaubón advirtió que la opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa.

"Detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean", escribió Ebrard.

Y concluyó: "Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo".

UN HIPERPRESIDENTE

A unos días de la portada que el semanario inglés The Economist le dedicó al presidente, el periodico francés Le Monde lo criticó por meter mano en las elecciones.

El diario parisino acusó a López Obrador de encabezar una "hiperpresidencia" y de criticar a los órganos autónomos, particularmente al Instituto Nacional Electoral (INE), como ningún otro presidente mexicano lo ha hecho.

"Nunca un presidente mexicano había desprestigiado tanto a las autoridades electorales [...] López Obrador electrifica la campaña", publicó Le Monde.

El periódico francés asegura que el presidente ha violado la Constitución al tomar postura durante la contienda electoral y al hacer comentarios propagandísticos en las conferencias mañaneras.

"La Constitución mexicana prohíbe a los funcionarios electos en funciones tomar una posición durante un proceso electoral, la regla no encaja bien con el activismo del presidente [... ] Cada por la mañana, durante dos horas, López Obrador elogia sus avances y repite los a su opositores políticos, a quienes llama conservadores", señala Le Monde.

El diario parisino también recalcó las críticas del presidente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y recordó el caso de Félix Salgado Macedonio, quien iba por la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, pero se cayó tras incumplir con el reporte de sus gastos de precampaña.

"En un desafío, Salgado movilizó sus seguidores frente a la sede del INE, incluso amenazando al presidente del organismo autónomo, Lorenzo Córdoba, para enviar a sus activistas a su casa", recordó Le Monde recalcando que su hija quedó en su lugar como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Le Monde pronosticó que las elecciones del próximo 6 de junio no solo serán las más grandes de la historia de México, sino también las más disputadas ante tribunales.

