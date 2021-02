AMLO, un innovador en cómo dirigir el país: especialista

Los peligros en la innovación pública es la posibilidad del fracaso, que no llegues al puerto deseado y eso al mismo tiempo se convierte en un detractor. Pero no se trata de quedarse ahí. La metodología que se ofrece es con la visión de ir mitigando el error y que si por alguna razón no se llega al resultado deseado, por lo menos hayas documentado todo para volver atrás y revisar en qué momento equivocaste para enderezar el camino, lo que se denomina pivoteo” indica.