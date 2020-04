AMLO tiene otros datos y rechaza pronóstico de caída de Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que no está de acuerdo con los Precriterios 2021 de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que prevén una caída de hasta 3.9 por ciento de la economía mexicana.

"Ahora tampoco coincido. Para empezar no existe normalidad económica por razones obvias, todo está alterado. Yo sostengo que el precio del petróleo va a aumentar, si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 2021, cuando estamos en el primer trimestre del 2020, no se me hace correcto (...) Vamos a esperarnos todavía no sabemos lo que va a suceder", dijo el mandatario mexicano en conferencia mañanera.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

La SHCP recortó su previsión de crecimiento entre el -3.9 y el 0.1 por ciento, según el documento "Pre-Criterios 2021", entregado al Congreso de la Unión.

Hacienda incorporó los efectos de un choque drástico sobre el escenario económico de México y el resto del mundo, derivado de la pandemia asociada a la enfermedad denominada covid-19 y el virus que la produce (SARS-CoV-2), y de las medidas sanitarias para su contención.

En su argumentación, indicó que la coyuntura actual es más compleja que la que podía haberse anticipado en septiembre de 2019, cuando se presentó el Paquete Económico 2020.

"En un periodo muy reducido el panorama económico global se ha deteriorado de forma rápida y significativa. La velocidad con la que se ha propagado el covid-19 a nivel global ha provocado la triste pérdida de vidas humanas y la materialización de condiciones de enfermedad para un elevado número de personas. Adicionalmente, las medidas sanitarias necesarias para la contención de la pandemia están generando efectos negativos importantes sobre la actividad económica, la disrupción de las cadenas de suministro a nivel global, mayor incertidumbre, así como volatilidad en los mercados financieros en todo el mundo", informó.

Entre los diversos impactos que destaca Hacienda destacan una fuerte caída en la demanda por petróleo y otras materias primas, que propician una reducción en sus precios internacionales.

Asimismo, la incertidumbre ha derivado en una depreciación generalizada de las monedas emergentes, incluyendo el peso mexicano, así como un aumento en las primas de riesgo de los bonos de dichas economías.

Sin embargo, advirtió que para hacer frente a esta coyuntura, el Gobierno Federal dispone de diversos amortiguadores financieros y fiscales. "En este sentido, se inició la implementación de diferentes medidas de política pública y se prepara un conjunto adicional de acciones, lo cual ayudará a mitigar los efectos de los choques externos e internos sobre la economía, la liquidez internacional y las finanzas públicas; contribuirá a enfrentar los retos en materia de salud, empleo y liquidez de las empresas y los hogares en el corto plazo, protegiendo los ingresos y el bienestar de los grupos más vulnerables de la población; y fortalecerá la demanda agregada para reactivar la economía en el mediano plazo".

Entre los amortiguadores con los que se cuenta destacan:

i) fondos y reservas para enfrentar contingencias en materia de salud, incluidas las de tipo epidemiológico;

ii) recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), que al cierre de 2019 eran de 158.4 mil millones de pesos (mmp) y cuyo uso se orientará en estricto apego a lo señalado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

iii) se cuenta con reservas internacionales por 185.5 mil millones de dólares (mmd), una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 61.4 mmd y líneas de intercambio de divisas con la Reserva Federal y con el Tesoro de los Estados Unidos por 60.0 y 9.0 mmd, respectivamente, elementos destinados a hacer frente a problemas potenciales de liquidez internacional y de balanza de pagos; y

iv) coberturas petroleras tanto del Gobierno Federal como de Pemex para compensar la disminución de los ingresos ante reducciones en los precios del energético. Adicionalmente, el país cuenta con un perfil de deuda pública robusto, donde la deuda externa neta del Gobierno Federal solo representa 22% del total y prácticamente el 100% está a tasa fija.

Las perspectivas macroeconómicas en la presente coyuntura tienen un elevado nivel de incertidumbre ante la complejidad de la situación de la epidemia, lo que dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento para la economía nacional. Por este motivo se considera un rango de crecimiento del PIB para 2020 entre -3.9 y 0.1%, consistente con proyecciones de organismos internacionales y de analistas del sector privado. Las estimaciones de las finanzas públicas para 2020 se realizan bajo un escenario prudente que considere un balance de riesgos acorde con la elevada incertidumbre que existe sobre la actividad económica.

Con estas consideraciones, se estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderán a 4.4% del PIB; el balance público registrará un déficit de 3.3% del PIB; mientras que el balance primario se ubicará en -0.4% del PIB.

La velocidad del restablecimiento de la economía mundial y de la economía mexicana es todavía incierta. No obstante, para 2021 se espera una recuperación de los efectos de la pandemia de COVID-19. Para 2021 se estima que el crecimiento económico mejore con respecto a 2020 y se ubique entre 1.5 y 3.5%, rango sustentado en la mejoría en la actividad económica que se espera desde el tercer y cuarto trimestres de este año, una vez que concluya la contingencia sanitaria.

(Luis Ramos)