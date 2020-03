AMLO tiene muchos lambiscones en el Congreso: Muñoz Ledo

Tras una sesión legislativa de varias horas, el tema de la inclusión de programas sociales en la Constitución -particularmente sobre el Estado de Bienestar-, causó que el diputado Porfirio Muñoz Ledo reclamase a legisladores de su partido, el extravío de votos sobre una reserva que él presentó para garantizar recursos suficientes y progresivos para garantizar dicho Estado. Pero su propuesta, aparentemente, fue rechazada.

"En este salón hay cosas misteriosas, alguien diría que fantasmas. Se tomó la votación de mi reserva y resulta que tuvo una enorme mayoría en contra. He hablado con todos mis compañeros y dicen que votaron a favor, particularmente los de mi partido. Tengo la información de que solo tres votaron a favor. No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T", advirtió el ex presidente de la Mesa Directiva.

Sin ofrecer nombres, que indirectamente se referían al coordinador de su bancada, Mario Delgado, el malestar de Muñoz Ledo aumentó y con ello el sentido de su discurso.

"Es infamante que en esta Cámara solo se aprueban las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe. Me voy, que quede aquí y no les volveré a dejar pasar una más. Hipócritas", acusó.

En su propuesta, el legislador preguntó "cómo asegurar su permanencia y cómo convertir un Estado individualista y medianamente social en un Estado de bienestar?... ¿Qué es lo que nos espera en el futuro inmediato? Estamos a punto de entrar en una crisis global. Se calcula que podría desplomarse el producto mundial de 295 a 1.5. ¿Cómo vamos a salir de esa crisis global? Solo invirtiendo ya y aquí, en una política contracíclica... ¿Dónde vamos a invertir, en qué? ¿En grandes proyectos faraónicos o en escuelas, en hospitales, en universidades, en servicios sociales? Es lo que finalmente nuestra propuesta dice, y leeré brevemente la iniciativa que presento. Este, este aplica el llamado principio del Limburgo, que quiere decir que estas inversiones deben hacerse hasta donde alcancen los recursos disponibles, pero no los que se tienen en la caja, sino textualmente, y lo pongo en mi enmienda, las autoridades deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y, en general, todas aquellas que sean necesarias para generar el máximo de recursos a fin de lograr progresivamente el Estado de bienestar".