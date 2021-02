¿AMLO supo que tenía covid y no canceló gira en SLP?

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue informado que resulto positivo a covid la madrugada del domingo 24 de enero y aún así siguió su gira en San Luis Potosí, según el periodista Raymundo Riva Palacio.

López Obrador expresó por primera vez que se sentía cansado y que le había costado trabajo mantener la secuencia en las reuniones que había tenido en una confidencia con su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas Batel; esto sucedió el pasado viernes 22 de enero, antes de su gira por el norte del país, sin embargo, el mandatario no presentaba ningún síntoma de covid-19.

En la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada en Eje Central, se advierte que Cárdenas le recomendó descansar y reducir la agenda del fin de semana, esto llevó a que sólo realizara entrevistas con los gobernadores de San Luis Potosí y Nuevo León, así como un par de reuniones con empresarios, a petición de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina Presidencial.

Romo y la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, hicieron notar al equipo del tabasqueño que lo habían visto con poco ánimo y que repetía conceptos que acababa de decir, cosas que identificaban como inhabituales en el mandatario.

El mismo viernes previo a la gira, el presidente se hizo la prueba covid que ya es acostumbrada en todas las semanas en la nueva normalidad de la Presidencia.

El fin de semana, la gira llevó al tabasqueño a Monterrey, Nuevo León, y luego a San Luis Potosí, tiempo en el que estaba a la espera del resultado de su prueba covid, el cual recibió en la madrugada del domingo en un hotel de la capital potosina, fue positiva.

En la columna de Riva Palacio, se asegura que el presidente no interrumpió su gira por la entidad aunque ya sabía que era positivo al virus. En San Luis Potosí, inauguró ese día un cuartel de la Guardia Nacional.

El columnista cita a Raymundo Rocha, de El Sol de San Luis: "Se acabaron los saludos, las sonrisas, los chistes. Hoy (domingo 24 de enero), el presidente Andrés Manuel López Obrador fue otro muy diferente al de giras anteriores. No sonrió, tenía la mirada sin brillo, no cantó el Himno Nacional y no habló convencido de lo que decía, y por si fuera poco, sigue recorriendo un país de casi 150 mil muertos sin cubrebocas".

López Obrador sabía que estaba enfermo, no usó cubrebocas y no tuvo cuidado con sus interacciones, saludó al gobernador Juan Manuel Carreras, quien luego se haría una prueba covid. Para regresar a la Ciudad de México usó un avión comercial, aunque sí usó ahí una mascarilla, puso en riesgo a quienes compartieron con él este medio de transporte, se detalla en la columna.

Fue hasta la tarde del domingo que el presidente López Obrador informó vía Twitter que estaba enfermo de coronavirus, a casi doce horas de haber sabido que era positivo. Desde ese momento ha permanecido en confinamiento en su residencia en Palacio Nacional.

Riva Palacio afirma que López Obrador ocultó que se sentía bastante mal, sin fuerza y con temperatura alta. Luego se decidió en el gabinete de seguridad que su estado de salud se mantendría en secreto y se prohibió a funcionarios y familiares dar detalles sobre este asunto.

Esta misión era la de ocultar cómo se sentía en realidad el presidente, su irresponsabilidad tras saber que era positivo al virus, se asegura.

Se destaca además que la mayor crisis para la salud del presidente se registró la noche del lunes, lo cual llevó a estar disminuido entre el martes y el miércoles.

El columnista remarcó que López Obrador sí estuvo en alto riesgo y destacó las acciones del equipo médico que lo atendió encabezado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien fue apoyado por dos médicos del sector privado.





(Luis Ramos)