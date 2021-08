AMLO sugiere auditorías contra gobernadores salientes

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los gobernadores entrantes hagan auditorías a sus antecesores y realizar denuncias en caso de hallarse irregularidades, aunque señaló que no hay afán de venganzas.

"Yo lo recomendaría eso, que se hagan auditorías, claro, es decisión de cada quien, y que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de las deudas, no solo la deuda formal contratada con bancos, sino la deuda a proveedores, los sueldos, el pago a los trabajadores, todo un informe completo y si hay irregularidades, a la Fiscalía, y ya es la autoridad competente la que va a resolverlo", expuso el mandatario mexicano en conferencia mañanera.

Desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que es importante que quede constancia de que se presentaron denuncias, para que no queden sin castigo las corruptelas.

Destacó que esto se debe hacer para que no sea lo mismo que en gobiernos anteriores, ya que si "hubo desfalco, no dijeron nada, lo asumieron, y parte de la crisis actual es lo que se viene arrastrando de tiempo atrás, entonces es necesario que se hagan los avalúos, es una recomendación que nosotros tenemos como autoridad, los municipios, los estados, son libres, soberanos, para eso tienen Congresos locales, los Tribunales superiores de justicia".

BUSCA LIMPIA EN TEPJF Y EN INE

El presidente López Obrador insistió que es necesaria una reforma electoral en México, ya que se deben renovar a todos los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE).

"No son demócratas", recalcó el mandatario.

"Cambio completo, renovación tajante, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican la ley. No pueden estar allí, no es un asunto personal, no han estado a la altura de las circunstancias. Hay que dejar establecida una verdadera democracia en el país", expuso.