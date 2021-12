AMLO sugiere a Sheinbaum que no haya un solo policía en la marcha del CIDE

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no enviar ni un solo policía a las manifestaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para evitar cualquier tipo de provocación y permitir la libertad de expresión en toda su dimensión.

En conferencia mañanera, el presidente López Obrador se refirió a declaraciones del investigador emérito del CIDE, Ugo Pipitone, quien llamó al gobierno a actuar con sabiduría para no provocar un incidente que lleve a un nuevo episodio de represión.

"Ahora, con el conflicto que hay en el CIDE lo están comparando con el 68. Es un despropósito. Pero además que lo estén planteando académicos", lanzó López Obrador.

Añadió que "como eran parte del régimen de corrupción y de privilegios ahora están molestos con nosotros. Con todo respeto al finado Corona del Rosal, cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum. Y con todo respeto a Díaz Ordaz, no. No se miden. Y le sugiero a Claudia Sheinbaum que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía".

"Que se manifiesten y que ejerzan sus libertades, y que el Conacyt mantenga el diálogo. Que la discusión se centre en los académicos y no se use de pretexto para ir contra el gobierno", agregó.

El conflicto del CIDE ha escalado debido a la designación de José Romero Tellaeche como director del centro, a pesar del rechazo de los alumnos, al tiempo que las autoridades han dejado a los inconformes plantados en varias ocasiones sin abrir el diálogo.

Las sedes del CIDE en la Ciudad de México y Aguascalientes están cerradas por los estudiantes mientras esperan que los atienda María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

¿QUÉ DIJERON LOS ACADÉMICOS?

Cualquier acto de represión contra el movimiento de los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) provocaría una reacción universitaria a nivel nacional, alertó el historiador Jean Meyer. Mientras que el investigador Emérito, Ugo Pipitone enfatizó que depende del gobierno y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) evitar que se repita la historia de 1968.

En entrevista con La Silla Rota, Meyer recordó que el movimiento del 68 ocurrió a partir de nada, por la terquedad del gobierno, que invocando el principio de autoridad no quiso hacer la menor concesión a los estudiantes y el conflicto fue creciendo, además, en el marco de la sucesión presidencial.





(Luis Ramos)