AMLO, sin respeto a su propio acuerdo electoral con gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el primero en no respetar los puntos que incluye el Acuerdo Nacional por la Democracia, destacaron especialistas, quienes creen que este pacto podría ser sólo una estrategia para que los gobernadores se ajusten a estas medidas durante el periodo electoral y señalar si alguien las incumple.

El pasado 23 de febrero, el presidente López Obrador lanzó el llamado a los mandatarios estatales para firmar este acuerdo para no intervenir en favor de algún candidato, no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, denunciar la entrega de dinero del crimen organizado para financiar campañas, no traficar con la pobreza de la gente, y evitar el relleno de urnas, entre otras acciones.

Este martes, los mandatarios estatales se reunieron en el Salón Tesorería de Palacio Nacional para firmar el acuerdo en el que se comprometieron a no interferir en el proceso electoral de este año, que es el más grande de toda la historia del país.

En entrevista con La Silla Rota, el analista político José Antonio Crespo, dijo que el presidente López Obrador ha sido el primero en incumplir con este pacto que él mismo propuso.

"Está en campaña todo el tiempo, hace referencia a su partido, a lo que representa su victoria, a lo que representa la oposición, descalificándola, todos sus discursos y muchas de sus decisiones tienen un claro carácter electoral, propagandístico", indicó.

El especialista señaló que la influencia del presidente es muy elevada, por lo que el hecho de que haga declaraciones en la conferencia mañanera, que tienen cobertura muy amplia, se considera como utilizar los recursos del Estado para beneficiar a un partido.

"Ahorita, desde antes del acuerdo, estamos viendo que no se cumple, que el menos interesado en cumplirlo es el que lo propone, que es López Obrador, quien está esperando que los gobernadores se ajusten. Él no se va a ajustar, difícilmente", enfatizó.

Coincidió Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, quien declaró que este acuerdo es más bien mediático con fines políticos y que si en algún momento alguno de los gobernadores interviene en las elecciones, el presidente tendrá un elemento para resaltar que se está cometiendo una violación.

Esto a pesar de que el presidente, hasta ahora, no ha cumplido con su propuesta. "En realidad hay varios puntos que el acuerdo plantea que él no respeta, en buena medida, no lo dice así, pero el hablar de la elección, el hablar de los recursos que se van a incrementar en los programas sociales que tiene, el tener a los servidores de la nación en las actividades tanto de la vacuna como de la organización electoral de morena, todos estos elementos que tendría una carga en términos de la disposiciones de ley, el presidente no les respeta y cuando hay quejas, ha logrado someter a los integrantes del Tribunal electoral", señaló.

Víctor Alarcón, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue más reservado al indicar que apenas se está firmando el pacto y que es muy prematuro decir si el jefe del Ejecutivo no lo está respetando, ya que se debería de revisar la dinámica que se da después de la firma.

Sin embargo, dijo que "el pacto es un elemento positivo siempre y cuando todos los actores, incluido el presidente, estén dispuestos a cumplir las acciones de control y de autocontrol, para tratar de minimizar lo más que se pueda la intromisión de los poderes".

APOYOS SOCIALES Y VACUNAS COVID, TEMAS QUE AMLO HA USADO CON FINES ELECTORALES

Recientemente el presidente López Obrador dio a conocer que se entregará el apoyo a adultos mayores a partir de los 65 años y que paulatinamente aumentará el recurso económico que se entrega.

Para los especialistas, este anuncio tiene fines electorales, porque a final de cuentas le va a dar resultados positivos al presidente y a Morena en las urnas. Aunque los especialistas señalaron que no incurre en la ilegalidad, porque todavía no inicia la veda electoral.

"Son actos abiertamente electorales, ahorita el presidente lo anunció con una clara intencionalidad electoral, pero está al amparo de que las campañas a nivel federal todavía están en este proceso de construcción final de las candidaturas y todavía hay estos huecos que se tiene en la selección de candidatos", explicó Alarcón.

La misma situación ocurre con las vacunas contra covid-19, ya que el gobierno federal está dándole un manejo electoral al no permitir el apoyo de sectores privado o estatal, ya que esto le da la idea a la población de que es el presidente López Obrador quien está dando este beneficio y esto podría repercutir en las urnas.

Para Crespo, el tema de la vacunación contra covid-19 puede ser un arma de doble filo ya que, si hay logros, repercutirá positivamente, pero si se atrasa o falla, sería, al contrario. "Esa es una estrategia inmoral, tampoco es ilegal, pero es inmoral, porque con tal de que eso se traduzca en votos para tu partido, estás restringiendo la campaña de vacunación, poniendo en riesgo la vida de muchos mexicanos", señaló.

López Montiel dijo que, para cumplir con el acuerdo, López Obrador tendría que dejar de hablar de este tema y de cualquier otro tema gubernamental, programa social o de infraestructura, como normalmente ocurría en las elecciones pasadas.