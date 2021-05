AMLO sí violó la ley en su informe de 100 días de gobierno: Tribunal

El presidente Andrés Manuel López Obrador sí violó los artículos 41 y 134 constitucional al difundir su informe "Primeros 100 días del Tercer año de gobierno". Esto constituye propaganda gubernamental personalizada con su difusión en los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, todos, entidades donde se elegirá gobernador el próximo 6 de junio. Pero, si bien es responsable de las conductas los magistrados determinaron que "no se califica su actuar puesto que ello no se encuentra dentro del régimen especial que para él tiene la Constitución". Pero afirmaron que el mandatario sí debe cuidar sus funciones.

Así lo señalaron por unanimidad los magistrados que integran la Sala Regional Especializada, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior. Sin embargo, enfatizaron que el tema conlleva limitaciones porque el presidente no tiene un superior jerárquico y que por esa razón no se le puede exhortar a dejar de abordar el tema; por lo que propuso sólo comunicarle la sentencia y garantizar medidas de no repetición.

EL DICTAMEN A DETALLE

El proyecto elaborado por el magistrado Luis Espíndola señaló que en el informe "100 días" se identifica plenamente al presidente cuyo objetivo era "buscar la aprobación de su trabajo gubernamental y las acciones realizadas durante su gestión".

Explicó que esta sala retomaba el tema en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior, pero que no estaban convencidos de hacerlo.

Dio por acreditado el uso indebido de recursos públicos en la difusión del informe además del uso de recursos económicos y personal de gobierno.

Cabe destacar que la sentencia manejó con cautela la imagen del mandatario. Precisó que "no se califica su actuar" pero sugiere que "sí debe tener cuidado especial en el uso de sus funciones" porque se debe garantizar la equidad, imparcialidad y neutralidad.

Por eso en lugar de ordenar se propuso "exhortar" al presidente para que durante el período de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, "ajuste el contenido de la información que difunda a las excepciones constitucionales de propaganda gubernamental".

La sentencia alcanza también a el área de comunicación social del Ejecutivo y su vocero Jesús Ramírez "para que retire de la página de internet oficial y redes sociales oficiales del gobierno, y del presidente de la República, la publicación del evento denunciado hasta que concluya la jornada electoral".

Para garantizar medidas de no repetición, ordenó publicar un extracto de esta sentencia en las redes sociales gubernamentales.

También se le pide informar a su personal sobre estos parámetros y capacitar a los funcionarios de gobierno sobre el tema.

Le propone generar convenios con instituciones públicas o privadas "para desarrollar acciones encaminadas a la prevención de conductas ilegales a través del uso indebido de propaganda gubernamental con fines electorales".

Finalmente sí ordena que comunicación social del Ejecutivo "deberá abstenerse de publicar cualquier otra con las características del tipo de propaganda prohibida que ha sido materia de estudio en esta causa".

Y ordena también a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE investigar y en su caso sancionar, si hay infracciones por parte de las concesionarias involucradas en la transmisión de dicho informe, "de los titulares de Cepropie y los coordinadores de comunicación social y vocería, así como quien resulte responsable".

LAS LETRAS PEQUEÑAS DICTAMEN

En lo futuro la sentencia da opción al Ejecutivo para que "considere realizar" la revisión de la normatividad en materia de propaganda gubernamental "y de ser el caso determine las modificaciones que estime pertinentes de conformidad con los criterios que ha sostenido la Sala Superior".

"El presidente no tiene superior jerárquico"

En fue la postura de los magistrados que integran esta Sala, y fue su argumento principal para considerar que no se le puede ordenar al presidente ni tampoco exhortar abiertamente al titular del ejecutivo pues señalaron que hay diversas jurisprudencias que refiere que el titular del Ejecutivo "no tiene superior jerárquico".

Durante sus participaciones el magistrado presidente Rubén Lara señaló estar a favor. La magistrada Gabriela Villafuerte consideró que la conducta del presidente sí fue grave ordinaria, pero que no se le puede exhortar sino sólo comunicar la decisión por respeto a su jerarquía "porque el presidente no tiene superior jerárquico".

La semana pasada el TEPJF revisó el caso y ordenó a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su revisión, pues inicialmente éste había considerado que dicho informe no era propaganda gubernamental.

Sin embargo, el jueves la Sala Superior sí determinó que el tema constituía propaganda gubernamental personalizada.

El viernes la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral determinó medidas cautelares contra el mandatario con el fin de "exhortarlo" a respetar la última semana de campañas electorales para que se abstuviera de hacer declaraciones que afecten la equidad en las campañas. Esto como consecuencia de una queja interpuesta por el PAN por las conferencias matutinas de López Obrador.