AMLO seguirá como en campaña, prevén analistas

ILSE RODRÍGUEZ 03/12/2018 07:34 p.m.

Andrés Manuel López Obrador seguirá haciendo campaña por ello continuará con su esquema de conferencias matutinas como lo hizo cuando era jefe de Gobierno de la capital del país para controlar la agenda política, coincidieron analistas en una mesa de diálogo organizada por LA SILLA ROTA.

Sin embargo, José Antonio Sosa Plata, analista político, advirtió que si AMLO agota todos los temas en sus conferencias mañaneras implica varios riesgos, como la sobreexposicion, entonces qué dirán los secretarios. "Sólo nos resta esperar para ver cómo va a funcionar con el paso del tiempo", dijo.

En opinión de Fernando Díaz Naranjo, AMLO es consistente con su mismo esquema que ha venido siguiendo. Lo que dijo en San Lázaro por un lado y luego lo que ratificó y agregó con 100 puntos más que dio en un discurso muy largo dado a la gente. La gente es la primera que va a exigir que se cumplan las promesas que hizo tanto en campaña.

"Ha sido constante y consistente con lo que ha dicho desde el día cero en su campaña. Yo esperaría pocas sorpresas", coincidió la periodista Pamela Cerdeira.

Estamos viendo a un personaje congruente y consistente pero en donde no necesariamente la congruencia y la consistencia es lo políticamente más conveniente porque la responsabilidad y la figura que se encarna en un personaje llamado presidente de la república no es la persona sino una institución y esto cambia un paradigma que tenemos que revisar con mucho cuidado que tiene que ver con gobernar para todo un país que haya votado o no por él", advirtió José Antonio Sosa Plata.

"Es el rey del simbolismo ¿Cuándo habían sido tomados en cuenta los pueblos indígenas para lo que fuera? Yo creo que ese acto, el escenario en el Zócalo, representaba una diversidad en México que nunca vemos... El discurso de quienes estuvieron ahí, fue mucho más rico que el de López Obrador porque ellos dicen ´y recuerda que tenemos que unirnos´. Eso fue lo que no vimos en el discurso de Andrés Manuel. Es una exigencia de los pueblos indígenas... le entregaron el bastón de mando y es una gran responsabilidad y tienes que ejercerla. La ceremonia habla de nuestra riqueza cultural... Vamos a tener un estilo de presidencia distinto y lo humanamente correcto fue hacer lo que hizo", indicó la periodista Pamela Cerdeira.

Sin embargo, Sosa Plata difirió de su opinión, pues él indicó que "por la fuerza simbólica que esto representó, no se ve mayor trascendencia en el hecho de arrodillarse cuando sí hay en la misma ceremonia y en los elementos quizás temas más preocupantes de lo que vendría en temas de mantener la misma ruta comunicacional que ha tenido hasta el momento, pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Cinco meses o tres días es muy poco tiempo para saber qué va a suceder con la administración de AMLO".

