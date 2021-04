AMLO se vacunará dentro de 15 o 20 días, esto es lo que se sabe

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que consultó a otros médicos que le dijeron que tiene suficientes anticuerpos contra la covid-19, por lo que no es necesaria su vacunación inmediata.

Sin embargo, en la mañanera de este martes 6 de abril, el presidente expresó que ya decidió vacunarse en 15 o 20 días para dar confianza a los que ya padecieron la covid-19 y alentarlos a vacunarse lo antes posible.

El mandatario mexicano retrasó la recepción de la vacuna que había dicho recibiría esta misma semana.

"Revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable que me vacune por ahora", dijo.





AMLO HABÍA DICHO QUE SE VACUNARÍA ESTA SEMANA





El presidente López Obrador había revelado que los médicos ya le recomendaron vacunarse contra la covid-19, lo cual realizaría esta semana, aunque en el calendario actual le tocaba el jueves de la semana pasada en una de las sedes de la alcaldía Cuauhtémoc, ya que su apellido inicia con la letra L.

En conferencia mañanera, López Obrador evitó decir qué día y en qué sede le tocará la vacuna contra el coronavirus para evitar armar un "espectáculo".

"Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar", afirmó el presidente de México la semana pasada.

Explicó que luego de hacerse un examen de anticuerpos y comprobar que sí los tiene, los médicos recomendaron que sí se vacune a la brevedad.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ informó que los médicos le recomendaron que se vacune, por lo que se aplicará la vacuna contra el #COVID19 la próxima semana #rb https://t.co/KzpvBStgE4 pic.twitter.com/Yhq6fO7jJ7 — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2021

"Me recomiendan los médicos que me vacune (...) me vacuno la semana próxima, no les voy a decir, porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar.

"Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo, no hay problema, pero recomiendan que sí, me tengo que vacunar", dijo.





ESTO DIJO AMLO SOBRE SU VACUNACIÓN EL LUNES 29 DE MARZO





El presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que ser vacunado esta semana contra la covid-19, sin embargo, destacó que esperará al menos 10 días más para hacerse unos análisis que le recomiendan los médicos que lo atendieron cuando se contagió del nuevo coronavirus.

"Me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene", dijo el mandatario mexicano.

En conferencia mañanera, López Obrador dijo que la vacuna ya le va a corresponder, ya que al tener 67 años de edad entra en el rango de adultos mayores de 60 años que se empezarán a vacunar esta semana en la alcaldía Cuauhtémoc, zona en la que se ubica el Palacio Nacional, donde actualmente reside el presidente.

Agregó que también pudo haber sido vacunado en la alcaldía Tlalpan donde tiene una casa, sin embargo, reconoció que en su credencial de elector ya cambió su domicilio a Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Adelantó que, de acuerdo a los consejos de sus médicos, esperará entre una semana y 10 días para hacerse nuevos análisis y de ahí decidir si se aplica la vacuna contra la covid-19.





¿YA LE TOCA A AMLO?





El presidente López Obrador tiene actualmente 67 años de edad y entra en el rango de edad de quienes están siendo vacunados en la Ciudad de México, que es de 60 años y más.





¿DÓNDE Y CUÁNDO LE TOCA VACUNARSE A AMLO?





El gobierno de la CDMX anunció que entre el 30 de marzo y el 3 de abril se vacunará a los adultos mayores de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra Palacio Nacional, actual residencia del presidente. Hoy, AMLO aceptó que ya cambió el domicilio de su credencial de elector a esta demarcación.

Al mandatario mexicano le tocaría recibir la vacuna el jueves 1 de abril en tres posibles sedes:

La Universidad La Salle, la Biblioteca Vasconcelos o la escuela primaria "Benito Juárez".





¿QUÉ VACUNA LE TOCARÍA A AMLO?





La vacuna contra covid-19 que le tocaría al presidente López Obrador sería la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, biológico que ha causado polémica en Europa por un lote que habría causado trombos a algunas de las personas a las que fue aplicada.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos dieron a conocer que no existe evidencia que la vacuna de AstraZeneca sea la causante directa de los trombos, por lo que aseguraron que el biológico es seguro para seguirse aplicando.

El gobierno de CDMX señaló que esta vacuna fue avalada por al menos 25 países, incluido México.

Este lote de vacunas AstraZeneca arribaron este fin de semana provenientes de Estados Unidos, se trata de las primeras dosis que esta nación dejar salir de su territorio.





YA QUIERE VOLVER A ACTOS EN LAS "PLAZAS"





El presidente López Obrador expresó este lunes su deseo de regresar a las "plazas".

El mandatario adelantó que este martes rendirá su primer informe de Gobierno del año, pero lamentó que deba hacerlo sin público debido a la pandemia y expresó su deseo de llevar a cabo un acto masivo en el Zócalo en septiembre próximo.

"Ya queremos también eso, así como vamos a regresar a clases, queremos también regresar a las plazas y yo espero que esto se logre pronto", comentó.

López Obrador dijo que "hace falta" tener contacto con la gente. "Me da mucha pena que estoy visitando los estados y nada más es el saludo", comentó.

Por otro lado, mencionó que respetará la veda electoral por lo que recorrerá los estados, pero ya no tendrá actos públicos ni con medios de comunicación.

"Si voy a un estado será entrada por salida a las obras, no habrá agenda, voy a llegar sin avisar", apuntó.





LLAMA A NO DESCUIDARSE EN SEMANA SANTA





El presidente López Obrador llamó a los ciudadanos a seguir protegiéndose de la covid-19 en Semana Santa.

"No se prohíbe nada, es cosa de tomar conciencia, la pandemia continúa desgraciadamente; está bajando en número de contagios, pero hay pandemia, y hay que procurar no enfermarnos hasta que tengamos la vacuna que nos proteja", lanzó.





AVANCES EN VACUNACIÓN Y REGRESO A CLASES





El presidente López Obrador dijo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estimó que para la próxima semana ya estén vacunados todos los adultos mayores de la capital.

El mandatario agregó que es urgente el regreso a clases presenciales en el país, por lo que tras la vacunación de adultos mayores planea iniciar la inoculación a personal del sector educativo público y privado.





(Luis Ramos)