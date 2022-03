AMLO se reúne con John Kerry y empresarios de EU

"Ya no es lo mismo, nos vamos a entender, no va a haber problema, pero tienes que respetar, tienes que aprender a respetar. Y claro que queremos inversión particular nacional y extranjera, pero no de esa manera, no de esa forma. Espero que sea una muy buena reunión porque vamos a buscar acuerdos, no estamos en una postura intransigente, queremos llevar una buena relación con Estados Unidos y los empresarios", dijo.