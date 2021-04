¿AMLO se quiere o no vacunar? Esto hicieron otros líderes del mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado errático ante la posibilidad de recibir la vacuna contra covid-19 y aunque su turno era la semana pasada, ahora ha dicho que tomó la decisión de vacunarse contra el virus dentro de 15 o 20 días.

Durante sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador ha expuesto al menos tres posturas diferentes en las que ha retrasado el día de su vacunación ante consultas médicas y análisis de anticuerpos.

"Me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días", aseguró este martes el mandatario mexicano.

Explicó que esta decisión la tomó tras volver a consultar con sus médicos, pero también "para disipar dudas, sobre todo para los que tuvieron covid como yo no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar".

Apenas ayer lunes, López Obrador había asegurado que no se vacunaría "por el momento" debido a que contaba con "suficientes anticuerpos" contra la covid-19 luego de haber padecido la enfermedad en enero pasado.

#EnLaMañanera | "Me voy a vacunar en unos 15 o 20 días para dar ejemplo a quienes ya tuvieron covid para que no se esperen tanto" asegura @lopezobrador_

OTROS LÍDERES MUNDIALES YA SE VACUNARON

Diversos presidentes y líderes mundiales ya se vacunaron contra la covid-19, en un intento de dar el ejemplo a los ciudadanos de sus países de que la vacuna es segura.

Ellos son algunos de ellos:

1.- Joe Biden, presidente de Estados Unidos, de 78 años, recibió la vacuna Pfizer- BionTech el 21 de diciembre de 2020.

2.- El 21 de enero de 2021 tocó el turno a Alberto Fernández, presidente de Argentina, quien recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V. En los últimos días resultó positivo al virus.

3.- Sebastián Piñera, presidente de Chile, recibió la vacuna Sinovac el 12 de febrero de 2021.

4.- Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, también se aplicó la vacuna Sputnik V el 6 de marzo de 2021.

5.- Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, se aplicó el 19 de marzo de 2021 la vacuna de AstraZeneca.

6.- Vladímir Putin, presidente de Rusia, se aplicó una vacuna contra el coronavirus el 23 de marzo de 2021; sin embargo, no se dio a conocer cuál recibió.

7.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibió 1 de abril la primera dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca.

ASÍ JUSTIFICA ALCOCER RETRASO EN VACUNACIÓN DE AMLO

Al respecto, el secretario de salud, Jorge Alcocer, refirió que la vacuna que recibirá el presidente será la creada por AstraZeneca, la cual es la misma que a él le fue aplicada, al tiempo que destacó la decisión de López Obrador de vacunarse, aunque esto no es de carácter obligatorio y los ciudadanos pueden elegir no inmunizarse.

"El señor presidente ya tomó la decisión. Porque también es eso importante, a nadie se le debe obligar a vacunarse, por más explicación de lo que yo he señalado, si no quiere un individuo vacunarse, afronta su responsabilidad, su situación de persona y no lo hace; si corre el riesgo o no, ya será cuestión de su vida.

"Pero en este caso el presidente ha dicho en forma libre, ha oído opiniones, le agradezco que una de ellas sea la mía, y desde luego ha oído opiniones que lo han convencido a que está en tiempo de vacunarse y lo va a hacer, y hasta ahorita nunca ha dicho: ´Si me vacunan con esta con la otra´, y nunca lo voy a escuchar, porque lo conozco", lanzó.

#EnLaMañanera | El titular de @SSalud_mx el Dr. Jorge Alcocer comentó que la vacuna que probablemente sería aplicada al presidente @lopezobrador_ es la de @AstraZeneca

Explicó que el presidente, debido a tener una vida sana, generó anticuerpos suficientes tras padecer la covid-19, lo que le permite estar protegido por más tiempo, aunque reconoció que no se sabe cuánto puede durar esta inmunidad.

Señaló que tener controlada su hipertensión ayudó a que pudiera sobrellevar mejor su enfermedad.

Y afirmó que su capacidad de respuesta "no fue gratuita, se la regaló la población y ha tenido contacto con gente, con alimentos y eso reforzó su inmunidad".

Destacó que por ello es importante que todos los mexicanos que tienen una comorbilidad aprendan que hay que controlarla "pues es diferente el resultado si viene la covid".

Refirió que el presidente ya tomó la decisión de inocularse pero destacó que "a nadie se le debe obligar vacunarse".

Por el momento, México registra 2,251,705 casos y 204,399 decesos por la covid-19. Hasta esta jornada se han administrado entre la población mexicana 9,287,403 millones dosis de la vacuna contra la covid-19, 213,267 dosis en las últimas 24 horas.

#EnLaMañanera | En la conferencia matutina del presidente @lopezobrador_ muestran el video viral de un adulto mayor insultando a una enfermera al momento de ser vacunado contra la covid-19

AMLO Y LA VACUNA COVID

El pasado 31 de marzo, el presidente López Obrador había revelado que los médicos le recomendaron vacunarse contra la covid-19 y dijo que en el transcurso de la semana en curso (del 5 al 11 de abril), aunque en el calendario actual le tocaba el jueves 1 de abril en una de las sedes de la alcaldía Cuauhtémoc, ya que su apellido inicia con la letra L y su credencial de elector esta domiciliada en Palacio Nacional, donde reside.

López Obrador evitó decir qué día y en qué sede le tocará la vacuna contra el coronavirus para evitar armar un "espectáculo".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ informó que los médicos le recomendaron que se vacune, por lo que se aplicará la vacuna contra el #COVID19 la próxima semana

El lunes 29 de marzo, el presidente López Obrador destacó que esperará al menos 10 días más para hacerse unos análisis que le recomiendan los médicos que lo atendieron cuando se contagió del nuevo coronavirus, lo cual terminó por ser un dato inexacto.

"Me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene", dijo el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que la vacuna ya le va a corresponder, ya que al tener 67 años de edad entra en el rango de adultos mayores de 60 años que se empezarán a vacunar esta semana en la alcaldía Cuauhtémoc, zona en la que se ubica el Palacio Nacional, donde actualmente reside el presidente.

Agregó que también pudo haber sido vacunado en la alcaldía Tlalpan donde tiene una casa, sin embargo, reconoció que en su credencial de elector ya cambió su domicilio a Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿CUÁNDO LE TOCABA A AMLO VACUNARSE?

El presidente López Obrador tiene actualmente 67 años de edad y entra en el rango de edad de quienes están siendo vacunados en la Ciudad de México, que es de 60 años y más.

El gobierno de la CDMX anunció que entre el 30 de marzo y el 3 de abril se vacunará a los adultos mayores de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra Palacio Nacional, actual residencia del presidente. Hoy, AMLO aceptó que ya cambió el domicilio de su credencial de elector a esta demarcación.

Al mandatario mexicano le tocaba recibir la vacuna el jueves 1 de abril en tres posibles sedes:

La Universidad La Salle, la Biblioteca Vasconcelos o la escuela primaria "Benito Juárez".

La vacuna contra covid-19 que le tocaba al presidente López Obrador sería la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, biológico que ha causado polémica en Europa por un lote que habría causado trombos a algunas de las personas a las que fue aplicada.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos dieron a conocer que no existe evidencia que la vacuna de AstraZeneca sea la causante directa de los trombos, por lo que aseguraron que el biológico es seguro para seguirse aplicando.

El gobierno de CDMX señaló que esta vacuna fue avalada por al menos 25 países, incluido México.

Este lote de vacunas AstraZeneca arribaron este fin de semana provenientes de Estados Unidos, se trata de las primeras dosis que esta nación dejar salir de su territorio.

