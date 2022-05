AMLO se lanza, de nuevo, con ataques contra la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México fue nuevamente criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien afirmó que "se cundió de derechismo", además de afirmar que la mayoría de los profesores de las Ciencias Sociales se convirtieron en "aplaudidores" del régimen de corrupción de sus antecesores.

Dijo que en la UNAM existe una "burocracia dorada", beneficiada con el millonario presupuesto que recibe la institución académica porque se crearon "institutos especiales", mientras que algunos docentes de asignatura ganan muy poco.

Por ello, exhortó a los trabajadores de la UNAM a desterrar los "cotos de poder" y evitar las represalias en contra de los empleados que están en contra de la política neoliberal que prevalece en el recinto universitario, expresó el mandatario en la conferencia matutina.

"No es cuestionar a la UNAM, yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado, porque me interesa mucho que esa institución importantísima, histórica, de nuestro país, siga siendo una gran institución", dijo.

"Que no se mantengan cotos de poder, el influyentismo y que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas neoliberales, porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción, y estoy hablando de las ciencias sociales, se cundió de derechismo, con todo respeto", aseguró.

Enseguida, señaló que el presupuesto de la UNAM se utiliza para premiar a incondicionales de los directivos y por eso les creaban espacios de poder.

"Se fue creando una especie de burocracia dorada, y los maestros de asignatura ganando muy poco", reprochó.

MÁS REPROCHES

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la acusó de no convocar a sus estudiantes de medicinas a atender la pandemia y que al contrario los envió a sus casas.

Durante la mañanera, el mandatario destacó que la mayoría de médicos y enfermeras arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario.

Sin embargo, acusa que existe "una élite que tiene un pensamiento retrógrada" y así ejemplificó el caso de la UNAM.

En tanto, la UNAM destacó que fueron miles los universitarios que colaboraron para hacer frente a la pandemia de covid y que fue la autoridad sanitaria la que pidió que se suspendiera el apoyo de los médicos en formación, quienes se incorporaron paulatinamente.

"Testimonios de lo anterior hay muchos. Fueron miles los universitarios y universitarias que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. Sirvan estos datos y esta aclaración para que la sociedad esté debidamente informada sobre el quehacer académico y el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México", destacó la Máxima Casa de Estudios.

La UNAM señaló que cerca de 15 mil médicos residentes y mil 500 pasantes de medicina estuvieron presentes durante la pandemia causada por el virus Sars-CoV2, con profesionalismo y empatía, a pesar de las jornadas extenuantes.

En octubre de 2021, el presidente López Obrador se lanzó contra la Universidad Nacional Autónoma de México al decir que "fue tomada al servicio del régimen".

Ante un presunto caso de irregularidades sobre el manejo del presupuesto, de acuerdo con un informe elaborado durante el rectorado de José Narro Robles por parte de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial de la UNAM, el mandatario aprovechó para continuar los embates contra la UNAM, tema que ha sido abordado en las últimas cinco conferencias mañaneras.

"SE HAMBURGUESARON"

"La UNAM es una gran universidad, no han podido destruirla, es tan importante por su cuerpo académico, por sus investigadores, aún con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, ahí está la UNAM, también por los jóvenes", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

"Luego ya fue tomada al servicio del régimen y se compró a académicos que se convirtieron en ideólogos, sobre todo en el gobierno de Salinas y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales", agregó.

Un día antes, el presidente arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México al criticar que la mayoría de sus intelectuales y académicos se "hamburguesaron" (sic) y que el salinismo los cooptó.

En su conferencia mañanera, el Mandatario también insistió en que la UNAM se "derechizó" durante el periodo neoliberal y retó a la comunidad universitaria a salir a marchar, como convocó el legislador Gabriel Quadri.

"Se sienten ofendidos porque dije que se había derechizado la UNAM, además lo sostengo, claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal. Están diciendo: 'bueno, nos ofende el residente, vamos a marchar en contra'", expresó.

"Yo diría: ojalá y lo hagan, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo; el conservadurismo genera una especie de tiricia política. Que hagan algo porque se hamburguesaron".