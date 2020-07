AMLO se hace la prueba y da negativo a covid-19

El presidente Andrés Manuel López confirmó que dio negativo a la prueba de covid-19 que se hizo previo a su viaje a Estados Unidos.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Durante su conferencia mañanera, el mandatario expresó que no ha presentado los síntomas que refieren los doctores y las autoridades sanitarias del país.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ anunció que los resultados de la prueba de coronavirus que se practicó previamente a su viaje a EU son negativos "Para que el Reforma pueda decir que ya estoy alineado completamente. No tenía ningún síntoma y la prueba dió negativa" pic.twitter.com/Yuzxmsv0X8 — La Silla Rota (@lasillarota) July 7, 2020

''Ya me hice la prueba del covid-19. Me la hice porque voy a viajar y voy a actuar con responsabilidad y afortunadamente no tengo este virus, llevo mi certificado, no me quita nada si allá (en Estados Unidos) tengo que volver hacerme la prueba", reveló.

El presidente comentó que ya cuenta con el certificado médico que comprueba que no tiene la enfermedad insistió en que es obediente de las recomendaciones médicas.

Ayer, López Obrador indicó que sería irresponsable no hacerse una prueba antes del viaje a Washington para entrevistarse con Donald Trump, debido a que ''no puedo viajar enfermo''.

Primer viaje al extranjero

En su primer viaje al extranjero desde que es presidente, López Obrador parte este martes en avión comercial hacia Washington para conversar con su homólogo Donald Trump, primero en un encuentro privado y luego en una reunión de ambos mandatarios con sus respectivas comitivas.

El presidente recordó que con anterioridad no se había hecho la prueba porque, siguiendo los consejos de las autoridades de salud mexicanas, al no presentar síntomas esta no era considerada necesaria.

El objetivo central de la visita de López Obrador es celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá(T-MEC), el pasado 1 de julio.

Cuestionado sobre la visita, el mandatario reiteró que el T-MEC centrará la mayor parte de los temas a tratar y no dio mayores detalles sobre si se conversará sobre asuntos polémicos como la crisis migratoria o el muro fronterizo.

Destacó sobre todo la relación de "respeto", "cooperación" y "amistad" entre los dos países.

López Obrador regresará a México el jueves a "temprana hora", según la agenda oficial dada a conocer por la cancillería.





kach