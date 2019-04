AMLO se extralimitó con memo vs. reforma educativa; es facultad legislativa

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 16/04/2019 08:18 p.m.

Diferentes actores políticos criticaron el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó este 16 de abril el envío de un memorándum a las secretarías de Educación, Gobernación y la de Hacienda y Crédito Público para dejar sin efecto la reforma educativa, aprobada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El tema se volvió tan polémico, que fuentes gubernamentales salieron a aclarar algunos puntos. Precisaron que el memorándum tiene el único propósito de que los titulares de las distintas dependencias (Segob, SEP y SHCP) determinen las opciones administrativas para diferir decisiones que permitan la negociación con el magisterio.

Las fuentes consultadas señalaron que no se busca abrogar ninguna disposición ni legal ni constitucional, pues se tienen claras las atribuciones y facultades del titular del Poder Ejecutivo, y no se van a extralimitar. El alcance del memorándum no pretende ir más allá de lo administrativo, recalcaron.

En lo que se refiere a la reinstalación de maestros, "el gobierno tiene claro que lo que va a proceder es a la recontratación de profesores y no a regresar la plaza que tenían y en las mismas condiciones", aclararon.

OLEADA DE OPINIONES EN CONTRA

Una de las primeras opiniones en contra del memorándum fue la del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, quien compartió que para él carece de fundamentación y motivación y es fácilmente impugnable.

En su cuenta de Twitter @JRCossio escribió: "Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente".

Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) 16 de abril de 2019

También fue consultado el director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Sergio López Ayllón, quien dijo que es preocupante el documento, pues pide dejar sin efectos a la Constitución en materia educativa. Coincidió en que carece de fundamentación.

Además fue consultado el senador Damián Zepeda, quien no dudó en llamar "vacilada" al memo, y expresó su preocupación, al considerar que es un signo más de autoritarismo del presidente López Obrador.

Otro legislador que opinó para LA SILLA ROTA fue el diputado federal del PRD, Antonio Ortega, quien pidió al presidente recordar que él no puede derogar las leyes por su propia cuenta, y le exigió tener en cuenta la división de poderes. Añadió una preocupación: la cesión de un poder de la importancia del Ejecutivo ante el chantaje de un grupo de presión como la CNTE.

En redes sociales también se generaron opiniones, entre ellas la del académico de la UNAM, Miguel Carbonell, quien aseguró que el memo no cita ninguna norma jurídica, y pidió asesoría jurídica para el presidente. Por su parte la politóloga Denise Dresser le pidió a López Obrador no saltarse a la Constitución.

El Presidente contra la Constitución. Mi vídeo/comentario sobre el memorándum del Presidente AMLO: https://t.co/z0zjGWIeLi vía @YouTube — Miguel Carbonell (@MiguelCarbonell) 16 de abril de 2019

Denisse Dresser posteó:

Toc toc, Sr. Presidente. Ahí le habla la Constitución recordándole que no puede saltársela con un memorándum presidencial. Hay una reforma educativa negociándose en el Congreso. Y nosotros también le recordamos su promesa de campaña: nadie por encima de la ley. Gracias, buen día https://t.co/8xkaIWUCj0 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) 16 de abril de 2019

Por su parte el comentarista y analista político Leonardo Curzio, expresó su sorpresa de que el presidente que llegó con mayoría absoluta, recurra a estos mecanismo, debido a presiones de grupos.

Estoy asombrado de que un presidente, con mayoría absoluta, tenga que usar estos mecanismos ajenos a la saludable división de poderes, porque un grupo de presión impide a su mayoría desahogar el tema en @Mx_Diputados", escribió en su cuenta @LeonardoCurzio.

Estoy asombrado de que un Presidente, con mayoría absoluta, tenga que usar estos mecanismos ajenos a la saludable división de poderes, porque un grupo de presión impide a su mayoría desahogar el tema en @Mx_Diputados https://t.co/NjlBhVkyhR — Leonardo Curzio (@LeonardoCurzio) 16 de abril de 2019

VIOLACIÓN FLAGRANTE DE LA CONSTITUCIÓN

En entrevista con LA SILLA ROTA, el exsecretario particular de Felipe Calderón y exsenador panista, Roberto Gil, calificó al memorándum de ser una "violación flagrante a la Constitución porque en los hechos su propósito es suspender su aplicación".

Además, lo definió como una "nada jurídica", al no estar basado en una norma jurídica, ni ser un decreto y porque el presidente carece de facultades para cambiar una legislación, tarea que le corresponde al Poder Legislativo, pero que además, en caso de que los funcionarios a quienes instruyó abrogar en la práctica la reforma educativa, lo que les pide el memo es violar la Constitución y hasta podrían perder su libertad por eso.

Sabremos si el memorándum es un acto calculado del @gobmx para generar efectos jurídicos, o bien, una mala broma, cuando se publique íntegramente -o no- en el @DOF_SEGOB. Si no se publica, no es nada más que un golpe de efecto para calmar a la CNTE. Llamada a misa pues. — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 16 de abril de 2019 ?

En su opinión, se trata de una estratagema política del presidente para poder echarle a alguien la culpa de que no pueda cumplir los cambios a la reforma educativa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede echar atrás el memorándum.

"Si el memo es eficaz en su aplicación y en efecto modifica la operación del servicio, estaremos en una ruptura constitucional, de un golpe constitucional, es algo nunca antes visto y debe preocuparnos", advirtió.

"Es un antecedente horripilante. No solo se está arrogando de facultades sino de facultades extraordinarias para dejar sin vigencia a la Constitución misma, que es la fuente de su autoridad, es la norma que determina quién puede gobernar. No hay otra forma de calificarlo sino como de un golpe a la Constitución y echarle la culpa a otros por incumplir su promesa de campaña".

El exlegislador confió en que no se trate del primer de varios memorándums, porque de ser así otros temas podrían ser tocados.

"Puede haber memorándum para aumentar periodo presidencial", alertó.

ES PEDIR DEJAR SIN EFECTO A LA CONSTITUCIÓN: AYLLÓN

Por su parte el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, reconoció que el memorándum le pareció desconcertante desde el punto de vista jurídico, ya que busca dejar sin efecto a la Constitución.

"Pide se dejen sin efectos las medidas de la reforma educativa. El problema es que esas medidas están en la Constitución y las leyes, y mientras no se cambie la Constitución y la ley, el presidente y los secretarios están obligados a seguir y acatar. Resulta preocupante que en el documento por escrito las dejen sin efecto. Es tanto como pedirle dejen sin efecto a la Constitución y a las leyes. En efecto si el presidente considera que la reforma es incorrecta y no ha generado resultados, tiene toda la legitimidad para proponer la reforma constitucional y legislativa, pero mientras no suceda la obligación primera de los presidentes y secretarios es acatar la ley, no alcanzo a entender cómo en el memo se alcanza a dejar sin efecto a la Constitución", dijo el también investigador de la división de Estudios Jurídicos del CIDE.

El académico reconoció su preocupación por la emisión del memo, que carece de sustento jurídico y puede tener implicaciones políticas.

Es muy delicado desde el punto de vista de que un presidente emita un documento con estas características y por ciento no tiene fundamentación. ¿En qué facultades instrumenta instrucciones de esta naturaleza? Todo acto de autoridad debe estar fundamentado y motivado.

"Es muy preocupante y ojalá el presidente reflexione sobre las implicaciones jurídicas y políticas, sobre instrucciones del memorándum, esto va a generar ruido en el Congreso y además es una responsabilidad para los secretarios".

NO PUEDE DEROGAR LEY POR SÍ MISMO

Por su parte el legislador del PRD, Antonio Ortega, dijo que el memorándum denota que el presidente ignora que no puede derogar leyes.

"En segundo lugar el presidente no ha entendido que la acción pública de gobierno está representada por tres poderes que tienen distribuidas facultades responsabilidades, me refiero a poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el presidente no puede por sí mismo derogar una ley. Esta es una facultad del Poder Legislativo que tendría que ser convocado para discutir este tema que tendría que inscribir entre los asuntos y discutir posibilidad de derogar ley, es facultad del Legislativo".

Ortega recordó que la reforma educativa debe ser constitucional y no se puede abrogar con una medida administrativa o ni siquiera con un decreto. "Un decreto de carácter administrativo no es una ley y no puede estar encima de las cámaras de diputados senadores y los legislativos estatales".

Pero otro mensaje que deja el memo es que se abona a la lectura de que en México el Estado de derecho no prevalece, que el marco que regula la actuación de instituciones, ciudadanos y partes que participan en decisiones públicas en México no tiene prevalencia.

"Esto genera un clima mayor de desconfianza, de dudas que se han convertido en la principal debilidad frente al exterior y frente a la opinión pública nacional. La incertidumbre y dudas sobre el incumplimiento de normas y el Estado de derecho no generan confianza y en esa medida no hay interés de invertir, porque no se sabe cuáles son las reglas del juego para este tipo de cosas.

"Para concluir es una decisión desesperada, es la cesión de un poder de la importancia del Ejecutivo ante el chantaje de un grupo de presión y es debilitar el marco legal e institucional y las consecuencias son obvias, se profundiza la incertidumbre, la desconfianza y el país sigue sin piloto, sin saber a dónde vamos y vive minutos oscuros".

VACILADA

El senador Damián Zepeda consideró el memorándum "una vacilada", pero que denota a un presidente autoritario.

Veo el desprecio a la división de poderes, veo a una persona que cree que es líder absoluto de un país que no le aplica ningún contrapeso, un dictadorcito, un autoritario, es muy preocupante".

Coincidió en que el memorándum no tiene alcance real, que cita una serie de principios que ya estaban dentro de la Constitución y firma una instrucción ilegal para dejar sin efectos lo que establece la Constitución, sin tomar en cuenta que cualquier instrucción girada en contra de ella es ilegal.

"Es teatro y circo, está haciendo lo que él quiere, es simulación de que le está cumpliendo a la CNTE".

DEFIENDE MEMORÁNDUM

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, consideró que el memorándum es un esfuerzo del presidente para acabar con la persecución y castigo hacia los maestros del país.

"El memorándum firmado hoy por el presidente de la República para detener dentro del gobierno la aplicación de la mal llamada reforma educativa es una muestra más de la voluntad del Ejecutivo para terminar con este capítulo ominoso para la educación en México y para los maestros del país", dijo.

El presidente no pretende modificar la Constitución con su memorándum. Este instrumento es de alcance interno y administrativo. Políticamente reitera su compromiso de terminar con la mal llamada reforma educativa, lo cual solo podrá lograrse modificando la Constitución. Saludos! https://t.co/XNPD9HQNAn — Mario Delgado (@mario_delgado) 17 de abril de 2019 ?

Por su parte el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal defendió en su cuenta de Twitter el memorándum del presidente.

"El #Memorándum que firmó el presidente @lopezobrador_ está vigente, y el Legislativo debe cumplir su tarea. Quienes estimen que se afectan derechos, pueden acudir a los medios de impugnación que prevé nuestro orden jurídico: juicio de amparo indirecto o de nulidad administrativo", escribió en su cuenta @RicardoMonrealA.

La derogación de la #ReformaEducativa fue un compromiso del presidente @lopezobrador_ y de la coalición Morena-PES-PT con el magisterio. Respetamos la decisión plasmada en el #Memorándum hoy firmado; el Congreso debe buscar consenso para las modificaciones legislativas necesarias — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 16 de abril de 2019 ?

El #Memorándum que firmó el presidente @lopezobrador_ está vigente, y el Legislativo debe cumplir su tarea. Quienes estimen que se afectan derechos, pueden acudir a los medios de impugnación que prevé nuestro orden jurídico: juicio de amparo indirecto o de nulidad administrativo. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 16 de abril de 2019

PRIMERO ESTÁ LA LEY: JUÁREZ CISNEROS

El coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros recordó que el artículo 49 de la Constitución establece que "el presidente no puede asumir las funciones del Poder Legislativo. No podrán reunirse dos o más de los Poderes de la Unión en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo", sin soslayar el juramento del presidente de la República de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen".

Consideró que lo que propone el presidente López Obrador es absolutamente inviable, y agregó que aunque entiende que el presidente tenga compromisos con la CNTE, primero está el cumplimiento de la ley.

ES PREPOTENCIA: SAURI

La exdirigente del PRI y actual diputada federal por ese partido, Dulce María Sauri criticó que el presidente no se ponga de acuerdo con sus aliados de la CNTE y que debido a ello López Obrador pretenda suplir, sustituir o relevar al Congreso de la Unión y en su lugar intentar convertirse en el gran legislador.

Consideró que el párrafo segundo del memorándum, que dispone que "mientras el proceso de dialogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa", es una violación a la Constitución y a las leyes vinculadas a la educación.

Entonces me parece que poner a los Poderes de la Unión, y aquí me refiero a los tres, en esta tesitura de que el Ejecutivo Federal violente el marco constitucional de esa Constitución que él mismo se comprometió a respetar en todos sus términos cuando protestó como presidente de la República, es un gravísimo precedente", dijo a medios de comunicación.

Cuestionada sobre si hay ignorancia del presidente al emitir el memorándum, aunque viole la Constitución, descartó que sea por eso, ya que fue jefe de gobierno y tres veces candidato a la presidencia. En su opinión se trata de prepotencia.

"Yo creo que es una muestra de prepotencia, entendida como tener más poder que el Congreso desde luego, al cual pretende desplazar, y más poder incluso que el Poder Judicial, porque sabemos que hay recursos que tendrían que interponerse ante el Poder Judicial cuando existen graves violaciones a la Constitución. El primero de ellos, es una controversia constitucional".

La legisladora pidió saber además qué clase de acuerdos hubo en campaña con la CNTE para llegar a esta situación.

"¿Qué hay atrás de los acuerdos, eso sí, bien en lo oscurito, entre la campaña presidencial de Andrés Manuel López y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?".

FACULTAD EXCLUSIVA

Por su parte, Diego Valadés, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expresó a través de su cuenta de Twitter que la derogación de preceptos constitucionales sólo la puede hacer el poder revisor de la Constitución.

La derogación de preceptos constitucionales sólo la puede hacer el poder revisor de la Constitución, y la derogación de las leyes federales es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. — Diego Valadés (@dvalades) 16 de abril de 2019

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) pidió al mandatario López Obrador no proseguir con el memorándum, ya que representa un daño tanto para la democracia como para las instituciones "pero sobre todo lacera el derecho a la educación de los mexicanos".

De acuerdo con la Cámara, el documento pretende dejar sin efecto preceptos constitucionales en materia educativa "en un acto a todas luces anticonstitucional, antidemocrático y que atenta contra la división de poderes".

LA POSTURA DE LA CNTE





Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), publicó un comunicado con los acuerdos de la asamblea implementada este martes.

"La CNTE mantiene la exigencia de la Abrogación Total de la Reforma Educativa impuesta por el espurio Enrique Peña Nieto. Para ello, se hace un llamado a la unidad en todos los contingentes para seguír caminando de manera coordinada en la lucha contra el Estado", se lee.

Entre otros puntos del acuerdo, la Coordinadora ratifica a la CNUN como la única instancia con capacidad de negociación nacional e interlocución con el Estado.

En adición, se sugieren algunas tareas, tales como el agilizar las rutas para que se lleve a cabo un brigadeo Nacional de la CNTE, "de tal manera que se cuente con la información en el marco de la discusión de la Abrogación de la mal llamada Reforma Educativa de EPN y se realice un tríptico para su difusión a las bases magisteriales".

