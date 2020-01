AMLO revisará con UIF el respeto a presunción de inocencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hará una revisión sobre la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y sus facultades de dar información, luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, criticara al gobierno federal por no respetar la presunción de inocencia.

"Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué si puede hacer la UIF en cuánto a información y qué no puede hacer", lanzó el mandatario mexicano en conferencia mañanera.

"Vamos a definir bien y esto se va a arreglar, porque si hubo esta protesta por parte del Fiscal en defensa de su autonomía en el ejercicio de sus facultades y hay que respetarla. Al mismo tiempo es muy importante el trabajo de la UIF, si quieres dar con el delincuente, síguele la pista al dinero", indicó López Obrador.

El presidente informó que sostendrá una reunión con Santiago Nieto, titular de la UIF, para buscar evitar la afectación de procesos y respetar la autonomía de FGR.

"Vamos a reunirnos, Santiago no hace nada sin consultar con el presidente (...) es que también, hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a hablar sobre lavado de dinero, no me corresponde, lo tiene que hacer otro servidor público, pero también, siempre y cuando no se afecte el debido proceso, estamos obligados a actuar con apego a la legalidad, pero es cosa de ponernos de acuerdo", aseguró.

Gertz lanzó ayer miércoles que la FGR ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia, pero señaló que hay unidades del gobierno que no respetan esa presunción.

SE REÚNE AMLO CON PADRES DE LOS 43

El presidente López Obrador afirmó que desea, con toda su alma, saber el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014 en Iguala, Guerrero.

La mañana de este jueves, el mandatario federal sostendrá su primer encuentro del año con padres y familiares de los normalistas, para informales sobre avances en la indagatoria.

"Deseo con toda mi alma saber sobre el paradero de los jóvenes, ¿dónde están? Es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad. Esa es una espina que tenemos clavada", expresó en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y todo un equipo de investigadores están dedicados exhaustivamente para resolver este caso.

"Yo quisiera tener ya resultados, no es un tema de falta de recursos o voluntad, no se va a encubrir a nadie", enfatizó el mandatario federal en el Salón Tesorería.

REUNIÓN DE SEGURIDAD EN EU

El presidente López Obrador informó que integrantes de su gabinete de seguridad y el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, se reunirán en próximas fechas en aquel país.

A finales de año, el embajador estadunidense Christopher Landau reveló que Barr visitaría el país para reunirse con autoridades mexicanas y dar seguimiento a la estrategia de seguridad conjunta contra el crimen organizado, en específico, del tráfico de armas.

"Se van a volver a encontrar servidores públicos de México, fiscales en este caso, con el procurador de Estados Unidos para tratar distintos temas, desde luego hay una agenda y uno de estos temas es el tráfico de armas", expuso.

El día de la reunión, así como el lugar de la misma se definirán en los próximos días y se informará al respecto, detalló.

En este tema, López Obrador expuso que también se abordará el tema de la corrupción en las aduanas, punto en el que resaltó, su gobierno ha avanzado en la erradicación de esta práctica para evitar la evasión fiscal.

El jefe del Ejecutivo federal enfatizó que se está poniendo especial énfasis en la administración de puertos donde se tiene conocimiento de altos índices de corrupción. "No vamos a dejar de insistir hasta limpiar de corrupción al gobierno por completo", enfatizó.

HUACHICOLEO PORTUARIO

"Tenemos una investigación abierta por huachicoleo de combustible en puertos, en el puerto más importante para la importación de gasolinas, vamos a castigar a los responsables", reveló el presidente López Obrador.

Sin citar el nombre del puerto donde los funcionarios están bajo investigación, para no afectar el proceso de la investigación, el mandatario aseguró que se cuenta con evidencias del ilícito.

"Tenemos investigaciones abiertas con pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda, hay una investigación abierta por huachicoleo de combustibles en puertos", aseguró.

"Tenemos todos los elementos, desde que embarcan el combustible hasta la entrega en las gasolineras, y esto se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta que tiene que salir por una calle del puerto y salen por otra las pipas", explicó.

Añadió que el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, está a cargo de la investigación y de la vigilancia en los puertos marítimos del país.

"Vamos a aplicar la ley, le estoy pidiendo al almirante Ojeda que se haga cargo de todo lo que es la seguridad de los puertos, se acaba la corrupción, esto se toleró durante muchos años, secretarios de Comunicaciones se dedicaban a proteger actos de corrupción", finalizó.

CAMBIOS PARA ENFRENTAR CORRUPCIÓN EN PEMEX

El presidente López Obrador informó que hubo cambio de directivos en Pemex Internacional con el objetivo de garantizar que no haya corrupción.

"Se hicieron cambios en Pemex (Petróleos Mexicanos) Internacional porque llevaban mucho tiempo un grupo de servidores públicos, algunos de ellos hasta 30 años", expuso.

El mandatario federal indicó que esos funcionarios públicos eran quienes estaban a cargo de la venta del petróleo y de establecer el costo del mismo.

"Estaban encargados de vender el petróleo y fijar los precios y se llegó a un acuerdo de que ya era necesario un cambio, una renovación y entraron nuevos servidores públicos, porque queremos tener la seguridad de que no va a haber corrupción", señaló.

COMBATE AL SOBREPESO Y DIABETES

El presidente López Obrador descartó aumentar impuestos como una medida para combatir el sobrepeso y la diabetes, luego de que la OCDE estimó que México decrece 5.3 por ciento cada año por esta causa.

De acuerdo con el director de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, la tasa de obesidad puede generar una problemática económica para el país ya que alrededor de 73 por ciento de la población padece estas enfermedades.

"Nosotros no vamos a aumentar impuestos, eso está descartado, pero desde luego que tenemos que atender el tema de obesidad que es grave y que tiene que ver con muchas causas", apuntó el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que, sobre este tema, en materia legislativa el año pasado se avanzó sustancialmente con la ley para el etiquetado de productos con el propósito de que se brinde más información a los consumidores.

"Ya hay una ley aprobada por unanimidad por todos los partidos y ahora corresponde al Ejecutivo definir la normatividad", agregó e indicó que para elaborar dicha normatividad se convocará a foros a la ciudadanía y organizaciones y especialistas.

Además, López Obrador adelantó que su gobierno pondrá en marcha una campaña informativa a fin de que la población tenga más elementos nutrimentales para definir sus dietas y se presentará un informe al respecto.

"Vamos a tener otra campaña de información nutricional para consumir alimentos nutritivos, buscar que haya una alimentación adecuada, con alimentos sanos que se tienen en el país.

"Además, la dieta tradicional mexicana es bastante sana, si se piensa en maíz y frijol, que son dos alimentos de primer orden", indicó al señalar que se les desprecia por una "mal entendida modernidad".





(Luis Ramos)