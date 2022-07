AMLO revela oferta de "cañonazo" de 10 mdp a militares, ¿ha habido otros casos?

Tras el enfrentamiento del pasado en el municipio de Altar, Sonora donde elementos del Ejército lograron la captura de Francisco "T" alias "El Duranguillo", presunto integrante del cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a los integrantes del Ejército que con aplomo hicieron frente a un grupo de hombres armados que buscan liberara su líder.

Durante la mañanera, el mandatario informó que elementos de la Armada de México detuvo a tres delincuentes famosos, un grupo de soldados los tienen sometidos, cuando llegan 10 camionetas, dijo el presidente.

El grupo de 10 soldados que tenía capturado a los delincuentes, los intentaron sobornar al ofrecerles 10 millones de pesos y la promesa de no atacarlos; sin embargo se mantuvieron firmes en sus convicciones, señalo el jefe del Ejecutivo.

"En número, 60 contra 10. El encargado del operativo, con mucho aplomo, pide apoyo porque les estaban ofreciendo 10 millones de pesos si soltaban al jefe de la banda, no les iba a pasar nada a ellos", dijo el presidente

Ante la negativa de los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzó el enfrentamiento donde un oficial de la armada perdió la vida, además de un integrante de la delincuencia.

Derivado de estos hechos, el presidente reiteró que no responderá a la violencia con violencia; sin embargo, aseguró que no hay tolerancia hacia la delincuencia.

OPERATIVO

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño confirmó la captura de Francisco "T", alias "El Duranguillo'', durante un operativo de las fuerzas de seguridad en Altar.

Durazo Montaño reconoció al Ejército por el operativo, así como a los miembros de la Mesa de Seguridad, que trabajan para combatir a la delincuencia organizada.

Así se vivió el intento "culiacanazo" en Altar,Sonora. El grupo criminal intentó intimidar a militares para que les fue entregarán a un poderoso líder de la plaza, los rodearon y cerraron carreteras, tomaron el pueblo y se soltó el infierno. pic.twitter.com/ExSuUYDj4O — Alberto Sanchez (@sanchezmares85) July 3, 2022

"Seguimos avanzando con el compromiso de generar condiciones para garantizar paz y tranquilidad para las y los sonorenses", puntualizó el mandatario estatal.

El sábado la ciudad Altar quedó paralizado por los enfrentamientos y los bloqueos que se registraron en su calle entre presuntos integrantes del crimen organizado y autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.

EL SOBORNO DEL "JEFE DE JEFES"

De acuerdo con el libro "El fiscal de hierro", de Javier Coello Trejo , tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, el 8 de abril de 1989, una vez que fundador del cártel de Guadalajara fue a los separos de la Procuraduría, que se encontraban en la calle de López, a una cuadra del Eje Central, donde rindió su declaración.

El abogado Coello Trejo narra que el capo de capos ni las manos metió a la hora de su captura.

Te puede interesar "10 mdd si me dejas ir"; el soborno del Jefe de Jefes que habría cambado la historia

En un momento del interrogatorio, Félix Gallardo me dijo: —Licenciado, nadie sabe que estoy aquí, le ofrezco 10 millones de dólares si me deja ir. Me le quedé viendo con cara de "usted está loco" y entonces me ofreció el doble: 20 millones de dólares. Le respondí tajantemente que no. —¿Qué usted no tiene precio?, —me preguntó —Mi precio es usted, Miguel. Cumplir con mi deber, ese es mi precio. Este es mi trabajo, ni siquiera es personal, — le dije.

"EL CHAPO" GUATEMALA

En mayo de 1993, tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, agresión que fue adjudicada a Joaquín "El Chapo" Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa se fugó y fue detenido en ese mismo año en Guatemala.

Existe la versión de que las autoridades mexicanas lo siguieron hasta allá; otra, es que fueron agentes de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) quienes realmente lo ubicaron; y por otro lado, que su aprehensión fue resultado del trabajo de las dependencias encargadas de las operaciones de inteligencia en Guatemala.

Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, actualmente preso por corrupción, era el jefe de la inteligencia militar de aquel país cuando ''El Chapo'' fue detenido.

En 2015, tras la detención de Pérez Molina se informó que el exmandatario habría recibido 1.5 millones de dólares de ''El Chapo'' para ser liberado y evitar su traslado a México, sin embargo el capo fue traicionado por el expresidente.













kach